أطلقت من غزة.. سقوط شظايا صواريخ في مدينة تل أبيب- (فيديوهات)

القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن شظايا صواريخ أطلقت من غزة سقطت على منطقة تل أبيب الكبرى، نتج عنها انطلاق صافرات الإنذار.

ولم تحدد الهيئة (رسمية) مكان وقوع الشظايا وما إذا كانت أدت إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت أن عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين تجمعوا وسط المدينة لتنظيم وقفة احتجاجية اضطروا للهروب إلى منطقة آمنة بعد انطلاق صفارات الإنذار في المدينة.

من جهتها قالت “القناة 12” العبرية إن أضرارا لحقت بسيارة في مدينة تل أبيب بعد إصابتها بشظايا صاروخ اعتراضي.

وذكرت أن أصوات انفجارات سمعت في المدينة نتيجة محاولة اعتراض الصواريخ.

63 days into the war, Hamas is still firing on Tel Aviv. pic.twitter.com/C1ZOjnPmql — Trey Yingst (@TreyYingst) December 8, 2023



وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أشارت في وقت سابق إلى سقوط صواريخ في البحر قبالة تل أبيب، دون أن تتفعل صفارات الإنذار.

كما دوّت صفارات الإنذار، الجمعة، شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، بشكل متزامن مع جنوبها القريب من قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تدوينات متلاحقة على منصة “إكس”، صفارات الإنذار دوّت شمال إسرائيل ثم في جنوب البلاد”.

وفيما لم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه “تم اعتراض طائرة مسيّرة دون وقوع إصابات”.

كما أشارت القناة “12” العبرية، إلى أنه “تم تفعيل صفارات الإنذار شمال البلاد، خشية تسلل طائرة بدون طيار”.

وأضافت أنه طُلب من سكان مستوطنة “كريات شمونة” قرب الحدود اللبنانية، “البقاء في المناطق المحمية”.

وعلى هذا النحو، أفادت القناة العبرية بانطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في غلاف قطاع غزة جنوب إسرائيل.

جاء ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال عن استهدافين طالا تل أبيب في مدة لم تزد عن ساعة، بينما أكدت “كتائب القسام” في بيانين متلاحقين، أنها قصفت تل أبيب مرتين خلال تلك المدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفا و177 شهيدا، و46 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وعلى الجبهة الشمالية، منذ 8 أكتوبر يتبادل “حزب الله” وفصائل فلسطينية إطلاق النار مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، “تضامنا مع قطاع غزة”.

(وكالات)