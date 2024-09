أطلقت من غزة.. سقوط شظايا صواريخ في مدينة تل أبيب- (فيديوهات)

القدس: قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن شظايا صواريخ أطلقت من غزة سقطت على منطقة تل أبيب الكبرى، نتج عنها انطلاق صافرات الإنذار.

ولم تحدد الهيئة (رسمية) مكان وقوع الشظايا وما إذا كانت أدت إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت أن عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين تجمعوا وسط المدينة لتنظيم وقفة احتجاجية اضطروا للهروب إلى منطقة آمنة بعد انطلاق صفارات الإنذار في المدينة.

من جهتها قالت “القناة 12” العبرية إن أضرارا لحقت بسيارة في مدينة تل أبيب بعد إصابتها بشظايا صاروخ اعتراضي.

وذكرت أن أصوات انفجارات سمعت في المدينة نتيجة محاولة اعتراض الصواريخ.

63 days into the war, Hamas is still firing on Tel Aviv. pic.twitter.com/C1ZOjnPmql

— Trey Yingst (@TreyYingst) December 8, 2023