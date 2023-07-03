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أطلقه سياسي من أصل مصري.. صندوق إعانة لدعم عائلة الشرطي الذي قتل نائل يجمع 800 ألف يورو

منذ 30 دقيقة

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باريس- “القدس العربي”:

بعد مقتل المراهق نائل على يد شرطي فرنسي، جمع صندوق إعانة مشترك لدعم عائلة هذا الشرطي، الذي وجه إليه الاتهام “بالقتل المتعمّد” ووضع قيد الحبس الاحتياطي، حتى هذا صباح الإثنين، حوالي 830 ألف يورو.

الناشط اليميني المتطرف من أصول مصرية، جان مسيحة، أعلن أنه هو من يقف وراء هذا “الصندوق المشترك” لدعم عائلة الشرطي، الذي “قام فقط بعمله ويدفع اليوم ثمنا باهظا”، وفق مسيحة.

وأوضح النشاط المسيحي الفرنسي- المصري، المقرب من إريك زمور، كان قد أطلق يوم الجمعة الماضي “صندوقا مُشتركا” على منصة Leetchi، لكن سرعان ما تم إغلاقه بعد عشرين دقيقة، وبعدما جمع حوالي خمسة آلاف يورو”.

 يشار إلى أن “الصندوق المشترك” قيد التحقق منه. ويؤكد جان مسيحة، على حسابه في تويتر، أن المنصة طلبت منه تقديم “وثيقة هوية صالحة لزوجة الشرطي”. وعليه، قرر الناشط اليميني المتطرف المُثير للجدل، إطلاق “صندوق مشترك” آخر في اليوم نفسه، على منصه Gofundme. وقد تمكن حتى صباح الإثنين من جمع أكثر 800 ألف يورو.

وقد أثار هذا “الصندوق المشترك” الذي أطلقه مسيحة، جدلاً واسعاً، وتصاعدت أصوات للمطالبة بتعليقه، لا سميا من مجموعة Sleeping Giants France، لمناهضة تمويل خطابات الكراهية، التي اعتبرت أن “مجرد وجوده هذا الصندوق المشترك يشعل الشعور بالظلم ويثير التوترات”، مطالبة منصة Gofundme بالتحقق مما إذا كان “الصندوق المشترك” الذي أطلقه جان مسيحة يتوافق مع شروط استخدام المنصة، والتحقق من عدم استخدام المبلغ الذي تم جمعه لدفع الرسوم القانونية للشرطي الذي أطلق النار على المراهق نائل خلال عملية تفتيش مروري.

وكتب النائب البرلماني عن حزب الرئيس ماكرون “النهضة”، إريك بوثوريل، عبر حسابه على تويتر: “جان مسيحة ينفخ على الجمر. ويثير  الشغب. إن الصندوق المشترك الذي جمع مئات الآلاف من اليوروهات للشرطي المتهم بقتل الشاب نائل، أمر غير لائق وفضيحة”.

من جانبها، علقت جدة نائل على هذا الصندوق، قائلة لقناة BFMTV: “ قلبي يؤلمني.. هذا الشرطي الذي قتل حفيدي يجب أن يُعاقب مثل أي شخص آخر”.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت بموازاة هذا “الصندوق المشترك” الذي أطلقه جان مسيحة لمساعدة عائلة الشرطي، إطلاق “صندوق مشترك” لدعم عائلة نائل، جمع حتى هذا صباح اليوم حوالي 200 ألف يورو.

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