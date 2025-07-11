أطلقوا سراح جاك وسيسيل

لنبدأ بحكاية تروى عن أحداث دارت قبل خمسة وعشرين عاما:

ـ اسمح لي.. هل أنت السيد لا كور؟

ـ لا! أنا السيد باريس..

كنت أبحث عن زميل جديد في قاعة الأساتذة هو السيد لا كور، لم يكن هو، فأجال بصره يمينا وشمالا عله يجده، كان هذا أول حديث دار بيننا. كان مقتضبا. حديث تذكرته أكثر من مرة، وقد حمل معه منذ البداية شيم الرجل، من انفتاح واستعداد لتقديم الخدمة وحب المحادثة العابرة والصادقة في آن. ثم التقينا بعد ذلك على هذا النحو، محادثات عابرة صادقة صديقة.. هذا الرجل كان جاك باريس، المحتجز لدى السلطات الإيرانية حاليا والمعلق عليه سيل من التهم المخترعة الباطلة، كما هو معروف دائما في معارك لي الذراع الدبلوماسية.

والسؤال المطروح هنا، بعد الإدانة الكاملة لفظائع الاختطافات مهما كانت، وحيثما وقعت، السؤال المطروح لماذا باتت إيران تستهدف فرنسا، فرنسا التي ما برحت تقف في مقدمة البلدان التي شمّرت عن ساعديها لدعم إيران، في واحد من أكبر مشاريعها التي اعتبرتها قابلة للتصديق والتنفيذ: تقنين تخصيب اليورانيوم للوصول إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

يعلم من يقرأ في تاريخ فرنسا أن الدبلوماسية الفرنسية باتت ضاغطة على مر تاريخها من أجل تفعيل المعادلات الأساسية لتحقيق التوازنات التأسيسية

لماذا تستهدف إيران فرنسا وقد فتحت إيران لفرنسا، بملفاتها التي دائما اعتبرتها فرنسا مشروعة، نافذة دبلوماسية ثمينة للغاية لإعادة بعث دبلوماسية أوروبية محتضرة، بجولة مفاوضات انبثقت عنها اتفاقية فيينا التي كان نجاحها محل شبه إجماع حينها؟ لماذا تستهدف إيران فرنسا التي دائما سعت إلى ترسيخ استثنائية الأمة الفارسية في أدبياتها الدبلوماسية، على ضوء تاريخ عريق انكب الباحثون والمتخصصون على دراسته وتدريسه؟ لماذا تقع إيران في فخ التعميم المؤدلج غير المطلع فتقرأ في اللحظات الأخيرة دعما فرنسيا غير معلن للضربات الأمريكية الإسرائيلية على منشآتها النووية، بعدما تمادت الأخيرة باستمرار في الإعلان عن رفضها كخيار مرارا وتكرارا؟ لماذا إيران تستخدم هذا القاموس المجمد، الذي صار متجاوزا في عالمنا الحديث، بإسقاطاته الاستقطابية مصنفة الأشرار في واد والطيبين في واد آخر؟ كلنا في فرنسا مطلعون ومدينون للإرث الحضاري الفارسي. كلنا أنظار شاخصة إلى المساهمة الأساسية التي قدمتها فارس في تكوين الخلافة العباسية بكتابها ودواوينها ورسائلها في الحكم الرشيد، وآداب ملوكها التي كان ابن المقفع أحد أبرز وجوهها.

فرنسا صديقة لإيران، صديقة لهذا العالم الجديد متعدد الأقطاب، الذي تطمح إيران إلى أن تلعب فيه دورا وازنا أساسيا كقوة إقليمية في المنطقة. الدبلوماسية الفرنسية دبلوماسية نامية وصاعدة، خطها المختلف عن الخط الأطلسي معترف به دوليا.

ما ذنب جاك ورفيقته سيسيل اللذين سافرا إلى إيران ذات يوم من عام 2023 فرغبا في التعرف على بلد وحضارة، ليس إلا؟ الدبلوماسية قوة فاعلة ونافذة وإن كانت ضغطا فتكون ضغط دول على دول، لا ضغطا على دول بواسطة أشخاص.

وقد سعت فرنسا سعيا دؤوبا إلى الضغط من أجل إيران فاعلة حديثة تثبت تاريخها وهويتها في حضيرة أمم العالم. يعلم من يقرأ في تاريخ فرنسا أن الدبلوماسية الفرنسية باتت ضاغطة على مر تاريخها من أجل تفعيل المعادلات الأساسية لتحقيق التوازنات التأسيسية. وحينما نتحدث عن التوازنات التأسيسية، نتحدث عن توازنات الغد، تلك التي ستفسخ نهائيا توازنات الرعب التي ورثناها من الحرب الباردة.. وإطلاق سراح جاك وسيسيل يندرج في هذا الإطار أيضا.

باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي