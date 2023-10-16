أعضاء الكنيست توجهوا إلى الملاجئ خوفا من صواريخ المقاومة… ونتنياهو لبن زايد: «سندمّر حماس»

لندن -«القدس العربي»: على وقع صواريخ المقاومة التي استهدفت، أمس الإثنين، دولة الاحتلال، عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، بعد جولة عربية شملت السعودية ومصر والأردن ودولا أخرى، ليسمع رفضا بإدخال مساعدات إنسانية الى غزة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن تواصله مع رئيس الإمارات محمد بن زايد.

قال نتنياهو لبلينكن إن حكومته لم توافق على تقديم أي مساعدات إنسانية لحماس.

«نستمر بكل قوتنا»

وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، نقلته هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو التقى بلينكن في تل أبيب لمناقشة التطورات بشأن غزة.

وخلال اللقاء قال نتنياهو إن “إسرائيل لم توافق على تقديم أي مساعدات إنسانية لحماس”، وشدد “نحن في حالة حرب ونستمر بكل قوتنا حتى النصر”، حسب البيان.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن بحث طرق إيصال المساعدات الإنسانية في اجتماع مع نتنياهو.

وأضافت أن بلينكن أحيط بمستجدات الوضع على الأرض خلال اجتماعاته في المنطقة.

وفي السياق، قالت “القناة 12” الإخبارية الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إسرائيل غدا الأربعاء.

وكانت القناة ذاتها قد أشارت، الأحد، أن نتنياهو دعا بايدن، خلال اتصال هاتفي، لزيارة إسرائيل “من أجل إبداء الدعم”.

وتأتي الزيارات الأمريكية إلى إسرائيل وسط توقعات بإجراء إسرائيل عملية عسكرية برية داخل القطاع.

وعاد بلينكن إلى إسرائيل، الإثنين، بعد أن استهلّ منها الأسبوع الماضي، جولة شملت الأردن وقطر والبحرين والإمارات والسعودية ومصر.

وأعلنت حركة “حماس” عن قصف مدينتي تل أبيب والقدس بالتزامن مع عودة بلينكن إلى إسرائيل.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بلاغ إنها أطلقت رشقة صاروخية على تل أبيب “ردا على المجازر بحق المدنيين” في غزة.

كما أعلنت قبل ذلك قصف مدينتي عسقلان وأسدود ومواقع للجيش الإسرائيلي قرب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن “صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس” خلال اجتماع للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وتوجه أعضاؤه إلى الملاجئ.

وقال نتنياهو في خطابه في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر “ستستغرق وقتا”، مهددا “حزب الله” وإيران، بـ”دفع ثمن أقسى من أي وقت مضى” إذا ما أقدموا على “اختبار إسرائيل”، على حد تعبيره.

وحول الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر، قال إن الأمر يتطلب “عزيمة وتضحية”. وأضاف “نحن مستعدون للاستمرار حتى الحسم المطلق”.

وفيما يتعلق بـ”الجبهة الشمالية” لإسرائيل، توجه الى “حزب الله” وإيران بالقول “لا تختبرونا؛ لا تعودوا إلى أخطاء الماضي، إن الثمن اليوم سيكون أقسى”.

وعن الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم القسام المباغت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قال نتنياهو: “هناك العديد من التساؤلات حول الكارثة التي حلت بنا قبل عشرة أيام؛ سنحقق في كل شيء حتى النهاية”.

وأضاف “بدأنا باستخلاص العبر وتعلم الدروس لكننا الآن نركز على هدف واحد؛ توحيد القوى والانقضاض بهدف الفوز، ولتحقيق هذا الهدف نحن نحتاج للتحلي بالعزيمة لأن النصر سيستغرق وقتا”.

كذلك قال نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، إن إسرائيل عازمة على تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس.

ونشر مكتب نتنياهو بيانًا بشأن تفاصيل الاتصال حيث قال “تحدث نتنياهو الليلة الماضية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد. وناقش الزعيمان التطورات الإقليمية في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس ضد مواطني إسرائيل”.

وأضاف البيان “شدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل عازمة على تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس”.

وبالعودة الى جلسة الكنيست، فقد أشار الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى أنه “توجد أزمة ثقة في أوساط كثيرة في الجمهور الإسرائيلي، والدولة ومؤسساتها ملزمون بالتعامل بموجب المعايير التي وضعها الشعب، والشعب يطالب بالمسؤولية وترميم الثقة وإعمار البلدات المدمرة ويطالب بأن ينصتوا له”.

انقسام وكراهية

وأضاف أنه “الآن أيضا، في ذروة القتال، وفيما لم ننهِ دفن موتانا، أسمع أصواتا خطيرة تحاول زرع بذور الانقسام والكراهية، وأعداؤنا يتوقون إلى الانقسام بيننا، والمهمة الأكبر هي الحفاظ علينا معا”.

كذلك، قال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إنه “حتى دولة إسرائيل التي خبِرت الحروب والإرهاب، لم تواجه أبدا ضربة مؤلمة بهذا الحجم والقوة والشر والوحشية، وهذه الضربة قاسية بسبب شدتها، لكن المعركة لم تنته. والحرب بدأت وحسب”.

وأضاف “سنقف معا حتى النصر المطلق، وحتى القضاء على العدو”.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقد شدد في كلمته أمام الكنيست، على هدف “القضاء” على حماس، داعيا إلى “عدم الالتفات لردود الفعل الدولية”.

وقال: “سنقضي على حماس ونعيد المخطوفين، سيستغرق الأمر وقتا طويلا وسيتطلب الكثير من القوة”.

وأضاف: “هدفنا ليس إنهاء الحرب والعودة، هدفنا هو الفوز بالحرب وأن نكون أفضل مما كنا عليه. هدفنا هو استعادة الثقة بين هذا البيت، ومواطني إسرائيل”.