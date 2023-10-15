أعضاء بالشيوخ الأمريكي يتوجهون إلى إسرائيل والسعودية لحث الجانبين على مواصلة المحادثات

واشنطن: قال السناتور عن ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية ليندسي غراهام إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ستتوجه إلى الشرق الأوسط لحث إسرائيل والسعودية على مواصلة المحادثات بشأن تطبيع العلاقات بينهما.

جاء ذلك في حديث أدلى به غراهام الأحد لبرنامج “واجه الصحافة” الذي تبثه شبكة (إن بي سي).

وأضاف غراهام أنه سيتوجه إلى السعودية وإسرائيل في “الأيام المقبلة” مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لحث الجانبين على المضي قدما في الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة بعد أن أدى هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس على إسرائيل إلى تعثر المفاوضات.

وقال غراهام “هناك رغبة لدى الطرفين للمضي قدما” فيما يتعلق بالخطة.

(رويترز)