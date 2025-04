أعضاء بالكونغرس يستجوبون بلينكن بشأن قتل إسرائيل الناشطة عائشة نور- (تدوينة)

واشنطن: بعثت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيها بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بمقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وجاء في الرسالة التي بعثها أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب، يتقدمهم السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، ونشرها الأخير عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي: “ليس لدينا علم عن أي دليل على أن عائشة نور، أو الشاب الذي كان معها، أو أي شخص آخر شكل تهديدا للجندي الذي أطلق النار عليها”.

Ayşenur Ezgi Eygi, a U.S.-Turkish citizen, was killed by Israeli forces while attending a peaceful protest in the West Bank.

There’s no evidence to suggest that she was a threat.

— Senator Peter Welch (@SenPeterWelch) January 14, 2025