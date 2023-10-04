أعضاء بمجلس الشيوخ يحثون بايدن على التحلي بالحزم بشأن الاتفاق المرتقب بين السعودية وإسرائيل

واشنطن: حثت مجموعة من المشرعين الأمريكيين الرئيس جو بايدن على الحصول على تنازلات مهمة، بينما يسعى فريقه لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، الأمر الذي يسلط الضوء على الشكوك في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن شروط الاتفاق المحتمل.

وتساءل 20 عضوا بمجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس فان هيلين عن سبب تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية أكبر للسعودية ومساعدتها ببرنامج نووي مدني، وفقا لرسالة كتبوها بتاريخ 4 تشرين أول/أكتوبر.

وأوردت تقارير إخبارية عنهم قولهم إنه يتعين على بايدن التأكد من اتخاذ إسرائيل خطوات “هادفة ومحددة بوضوح وقابلة للتطبيق” صوب حل الدولتين مع القيادة الفلسطينية.

ولم تقدم الإدارة الأمريكية أي تفاصيل بشأن وضع المحادثات مع السعودية وإسرائيل.

وتقول مصادر مطلعة إن البيت الأبيض يدرس إبرام اتفاقيتين دفاعيتين مع البلدين في إطار سعيه لدفعهما إلى الاعتراف رسميا ببعضهما البعض.

(رويترز)