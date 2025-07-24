أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بالتحقيق في جريمة قتل فلسطيني أمريكي على يد مستوطنين إسرائيليين

واشنطن: دعا أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة سيف الله مصلط، وهو مواطن أمريكي تعرض لضرب أفضى إلى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقاد السناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند 28 عضوا ديمقراطيا وبعثوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة العدل بام بوندي للمطالبة بإجراء تحقيق، مما يزيد من ضغوط واشنطن من أجل المساءلة في وفاة مصلط.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضا إلى ما وصفوه بغياب المساءلة على نحو متكرر في مقتل أمريكيين آخرين في الضفة الغربية منذ يناير كانون الثاني 2022، وطلبوا مستجدات حول وضع التحقيقات في وقائع القتل تلك.

وتعرض مصلط (20 عاما) للضرب المبرح هذا الشهر عندما كان يزور عائلته في سنجل. وقالت عائلته، وهي من ولاية فلوريدا، إن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليه لساعات وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.

(وكالات)