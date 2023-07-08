أعضاء حلف شمال الأطلسي يتفقون على تخصيص 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع

بروكسل: قال دبلوماسيان لرويترز في وقت متأخر أمس الجمعة إن أعضاء حلف شمال الأطلسي توصلوا إلى اتفاق لرفع هدف الحلف للإنفاق العسكري إلى اثنين بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي المحلي.

وذكر الدبلوماسيان اللذان اشترطا عدم الكشف عن هوياتهما، مؤكدان تقريرا سبق أن نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أن أعضاء الحلف اتفقوا على “التزام دائم باستثمار اثنين بالمئة على الأقل” من ناتجهم المحلي الإجمالي في جيوشهم مستقبلا.

كان الاتفاق على هدف الإنفاق الجديد أحد القضايا العالقة قبل قمة الحلف التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في فيلنيوس.

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج ينوي جعل هدف الإنفاق العسكري الحالي للحلف البالغ اثنين من الناتج المحلي الإجمالي الوطني حدا أدنى من المتطلبات وليس هدفا.

ووفقا لتقديرات حلف شمال الأطلسي، فخلال عام 2023، حتى الهدف القديم سيحققه 11 فقط من أصل 31 عضوا في الحلف. وتم تحديد الهدف في عام 2014، عندما وافق قادة الحلف على زيادة الإنفاق بنسبة تصل إلى اثنين بالمئة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع في غضون عقد من الزمن.

(رويترز)