أعضاء في “الكنيست” يهاجمون أيمن عودة بسبب دعمه لجنين والمقاومة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: هاجم أعضاء في “الكنيست” الإسرائيلي يوم الأربعاء، النائب العربي أيمن عودة، بعد إلقاءه كلمة على منصة الكنيست دعم بها المسلحين في مخيم جنين.

وتحدث عودة في كلمته عن مقاطعته للمستوطنات الإسرائيلية وعن موقفه الداعم لمخيم جنين، وقال: “إن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال ونحن فخورون بجنين، مضيفا: “يعيش مخيم جنين للاجئين، يعيش النضال العادل للشعب الفلسطيني والخزي للإحتلال”.

وفي السياق رد عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين على كلمة عودة زاعماً: “يداك ملطخة بدمائنا، اذهب إلى غزة، كلما قتلنا مخربين أكثر كلما كان ذلك أفضل”.

إنزال النائب أيمن عودة عن منصة الكنيست بسبب موقفه الداعم لمخيم جنين. pic.twitter.com/1lES9KYeug — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) July 5, 2023

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين أوسع عملية له منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة شارك خلالها عدد كبير من الجنود والمدرعات بمؤازرة مسيّرات شنت هجمات جوية وجرافات عسكرية.

والأربعاء أعلن جيش الاحتلال إنهاء العملية التي استمرت يومين في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة استشهد فيها 12 فلسطينيا وقتل جندي إسرائيلي، بعد غارات شنها فجرًا على غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع.