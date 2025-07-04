أعضاء في حكومة بغداد يتحدّون المالكي ويستبدلون المحافظ

بغداد ـ «القدس العربي»: أجمع عشرات الأعضاء في مجلس محافظة بغداد، ينتمون لقوى سياسية مختلفة، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، الذي ينتمي لحزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، وتعيين حيدر موحان المنتمي للائتلاف ذاته خلفاً له، في جلسة يجري الحديث بأنها «غير قانونية»، وأثارت غضب ائتلاف وحزب المالكي.

وحسب مصادر متطابقة (صحافية وسياسية) فإن مجلس محافظة بغداد عقد جلسة خُصّصت لإقالة المحافظ، إذ صوّت 31 عضواً في المجلس (من مجموع 52) على الإقالة، قبل أن يقرروا اختيار زميلهم حيدر موحان، لمنصب المحافظ الجديد.

ودفعت هذه الخطوة ائتلاف «دولة القانون» لاتخاذ قرار بـ«طرد» موحان من صفوف الائتلاف، عازياً السبب في ذلك إلى مخالفة النظام الداخلي.

وفي بيان صحافي عبّر الائتلاف عن رفضه المُطلق لـ«أي تحرك لتغيير المحافظ من دون تبني هذا الأمر رسمياً من قبل ائتلاف دولة القانون»، مبيناً أن «التوجيهات المركزية الواردة إلينا رافضة لهذا التحرك، وقيادة دولة القانون البرلمانية والمحلية تعتبر قنوات رسمية للتوجهات المركزية، وإذا ما أردنا القيام بأمر معين نبلغكم كقوة سياسية، ولا يحق لأحد التكلم أو التصرف من دون الرجوع إلينا»، في إشارة إلى مخاطبته أعضاء الائتلاف. كما رفض «حزب الدعوة الاسلامية» إقالة العلوي دون «مبررات» قانونية.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، إن «مجلس محافظة بغداد، في جلسة غاب عنها أعضاء كتلة دولة القانون وحلفاؤها ورئيس المجلس ونائبه، أقدم على إقالة المحافظ، دون إعلان مسبق لعقد الجلسة أو بيان المبررات القانونية لذلك».

وأوضح أن «هذا الإجراء تشوبه مخالفات واضحة، وتعد الجلسة غير صحيحة من عدة جوانب، وسيعرض التفاهمات والاتفاقات في المحافظات الأخرى حول تشكيل الحكومات المحلية، إلى الانهيار في هذه المرحلة الحساسة، التي يتطلع فيها أبناء المحافظات وأهالي بغداد الذين وضعوا ثقتهم بالأعضاء، إلى الانشغال بالخدمات، وليس بالصراعات السياسية».

العلوي يتمسّك بالمنصب… ورئيس المجلس: جلسة الإقالة بلا قيمة قانونية

كذلك رفض العلوي إقالته من منصبه، مؤكدا أن الجلسة التي عقدت من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة لإقالته وتعيين محافظ جديد، غير قانونية وغير شرعية، لأنها افتقدت الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القوانين النافذة.

وقال في بيان إن «غياب كلٍّ من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس عن هذه الجلسة يفقدها مشروعيتها القانونية، ويجعل ما صدر عنها من قرارات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو إجرائي».

وأهاب بالجميع «الالتزام بالدستور والقوانين واحترام السياقات القانونية في إدارة شؤون الحكومة المحلية، بذراعيها التشريعي والرقابي من (مجلس المحافظة) بعيدًا عن اي اجراءات أو ممارسات تخالف أحكام القانون وتضر بالمصلحة العامة».

وأكد المحافظ المقال الاستمرار في «أداء مهامنا ومسؤوليتنا التي كلفنا بها وفق القانون».

ووجّه العلوي مديري دوائر المحافظة بضرورة الاستمرار في أداء المهام الموكلة إليهم وفق الأسس القانونية والمهنية المعتمدة، وبروح المسؤولية العالية لخدمة المواطنين.

وذكر في بيان صحافي لاحق: «لا تهنوا في إنجاز المهام التي كُلفتم بها، واعملوا بدأب وجدّ وفق ما اعتمدناه من قواعد راسخة. حثّوا الخطى بإخلاص وهمّة لإنجاز المشاريع الخدمية التي ينتظرها أبناء بغداد».

وشدد على ضرورة «الاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام التام بالقانون، والوقوف صفًا واحدًا بوجه أي محاولات تعرقل مسيرة الخدمة والإعمار».

أم رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار الحمداني، فاصطف مع موقف حزب وائتلاف العلوي في اعتبار عقد أي جلسة بغياب رئاسة المجلس «تعدّ بلا قيمة قانونية».

وأضافي في بيان صحافي: «لطالما نؤكد الحرص على العمل ضمن السياقات القانونية في تشريعات وقوانين المجلس، ما حصل في وجود جلسة خالية من اقطاب رئاسة المجلس تعد باطلة ولا يمكن لقرارتها ان تعتمد بأي شكل من الاشكال، مع التأكيد على حرصنا على تطبيق ارادة المجلس ورؤية الاعضاء، ولكن عبر السياقات الاصولية والتوافق السياسي الذي يؤسس للشراكة الحقيقية من اجل ان نسهم في خدمة أبناء العاصمة بغداد».

ويتفق الخبير القانوني العراقي، حبيب القريشي، بأن جلسة مجلس محافظة بغداد الخاصة بإقالة المحافظ، خالفت قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، مبيناً أن الجلسة عُقدت دون إجراء استجواب رسمي أو منح المحافظ مهلة للإجابة على الأسئلة، وهو ما يتعارض مع ما نص عليه القانون وقرارات القضاء الإداري.

وأضاف في تصريحات أوردتها مواقع إخبارية محلّية أن «الجلسة لم تُدر من قبل رئيس المجلس كما يقتضي القانون، بل أدارها الأعضاء فيما بينهم، ما يجعلها فاقدة للشكلية القانونية وفاقدة للشرعية».

وأشار إلى أن «المحافظ الحالي ما زال يُعدّ المحافظ الرسمي المُنتخب من قبل مجلس المحافظة، والمثبت من قبل مجلس الدولة»، لافتاً إلى أن «الإجراءات التي جرت في الجلسة ستُعرض للطعن أمام محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة، ومن المرجّح أن تُلغى لعدم استيفائها الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً».

وفي مطلع شباط/ فبراير 2024، قرر أعضاء مجلس محافظة بغداد اختيار العلوي لمنصب المحافظ.