أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعون لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

واشنطن: دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بأنها “متواطئة” في “فظائع” الحرب في غزة.

وقال السيناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي إن “ما يحدث في غزة يصعب وصفه”، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و”منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها”.

وأضاف “لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أمريكية وبدعم من دافعي الضرائب الأمريكيين”.

مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، عرض السيناتور الاشتراكي نصوصا عدة تدين المساعدات الأمريكية لإسرائيل، سيتم التصويت عليها الأربعاء.

وقال ساندرز إن “الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع. هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه”.

وإذا لم تحصل مفاجآت، من المتوقع ألا تعتمد مشاريع القرارات هذه، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعما ثابتا لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.

وتساءل السيناتور كريس فان هولين في المؤتمر الصحافي “هل الالتزام الراسخ للولايات المتحدة تجاه إسرائيل يجبرها على التعامي عن المعاناة التي تتكشف أمام أعيننا؟”.

أسفرت الحملة العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ردا على هجوم حماس عن 43972 شهيدا على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر أرقام وزارة الصحة..

(وكالات)