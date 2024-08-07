أعمال الشغب في بريطانيا ليست بلطجة بل حصاد 14 عاما من تحريض المحافظين ضد المسلمين والمهاجرين

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للمعلق جورج مونبيوت قال فيه إن حكومات حزب المحافظين المتعاقبة لم يكن لديها ما تقدمه لشعب بريطانيا فسعت إلى إعادة تركيز انتباه على “كبش الفداء”. فلطالما رفع كبار المحافظين ولسنوات شعار: “قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا”. مع أنهم يعبرون الآن عن صدمتهم ويدينون النتائج، عندما أثبت الناس أنهم أغبياء بما يكفي لتصديقهم فيما قالوه. وفي حين أن البلطجية العنصريين سيظلون معنا دائما، يمكن للحكومات أن تخلق إما بيئة تحد لهم أو بيئة تشجعهم. ولكن حكومات المحافظين المتعاقبة قررت تشجيعهم وعلى مدار 14 عاما في السلطة.

وأضاف مونبيوت أن القصة التي ظل كبار المحافظين يروونها كانت عن “الغرباء” الذين يهددون كل عزيز نملكه. وكانت المجموعات التي استهدفوها بشكل ساحق – وليس حصريا – هم المسلمون وطالبو اللجوء والمهاجرون الآخرون. ولكن في عام 2011، كان المحافظون أكثر تشددا في التعامل مع التطرف اليميني. وكان آخرون أقل شيطنة، وإن لم يكن أقل ضررا: على سبيل المثال، استهدفت بريتي باتيل، التي تعد الآن من أبرز المنافسين على زعامة الحزب، الرحل، ودفعت بالتشريعات عبر البرلمان التي يمكن أن تدمر حياتهم التي تمتاز بالتنقل، وكذلك حياة الغجر والروما.

وكما تشير سارة خان، مستشارة التماسك الاجتماعي للحكومة السابقة، فقد تجاهل المحافظون مرارا وتكرارا خطر التطرف اليميني. وفشلوا في الاستجابة لتقاريرها، أو تغيير القانون للحد من الحركات النازية الجديدة. وألغت الحكومة استراتيجيتها لمكافحة التطرف تماما في عام 2021. وبدلا من تطوير سياسة متماسكة، اختارت الاستمرار في إعادة تعريف التطرف، واستبعاد العناصر المتعصبة في قاعدتها والتركيز بدلا من ذلك على المحتجين البيئيين والناشطين السلميين الذين يعارضون الإبادة الجماعية المتكشفة في غزة.

ظلت الشرطة تحذر من أن اليمين المتطرف هو أسرع تهديد إرهابي نموا في بريطانيا، لكن الحكومة لم تفعل شيئا. وبدلا من ذلك، عينت أشخاصا يمكن وصفهم بأنهم متطرفون سياسيون بعضهم مهووس بالمسلمين

وظلت الشرطة تحذر من أن اليمين المتطرف هو أسرع تهديد إرهابي نموا في بريطانيا، لكن الحكومة لم تفعل شيئا. وبدلا من ذلك، عينت الحكومة أشخاصا يمكن وصفهم بشكل معقول بأنهم متطرفون سياسيون – بعضهم مهووس بالمسلمين ورواية “صراع الحضارات” التي يحبها اليمين المتطرف – لإنتاج تقييمات شديدة التحيز حول الأماكن التي قد تنشأ فيها التهديدات المتطرفة. وكانت التصريحات المتكررة التي أدلى بها نواب حزب المحافظين – التي كانت في بعض الأحيان خفية، وأحيانا أخرى فظة – مصممة بشكل أفضل لإثارة غضب الغوغاء العنصريين. فعندما ادعت سويلا بريفرمان، وزيرة الداخلية السابقة، كذبا أن بريطانيا “تسير نائمة نحو مجتمع معزول”، وأن “الإسلاميين … هم من يمسكون بزمام الأمور الآن”، سمح لها ريشي سوناك بالبقاء على مقاعد الحزب. وادعى روبرت جينريك، وهو الآن من المتنافسين على زعامة حزب المحافظين، في البرلمان، دون دليل: “لقد سمحنا للمتطرفين الإسلاميين بالسيطرة على شوارعنا”. كما قام محافظون بارزون، في بعض الأحيان بتأييد واضح من قيادة الحزب، بتشويه سمعة عمدة لندن صادق خان مرارا وتكرارا، وربطوه زورا بالاتجاهات الإسلامية المتطرفة لمجرد أنه مسلم.

وقال مونبيوت إن المحافظين اعتمدوا بشكل كبير على موضوعات الحرب الثقافية لصرف انتباه الناخبين عن إخفاقاتهم الفادحة. وقد تخصصت مرشحة أخرى للزعامة، وهي كيمي بادنوتش، في هذا: ويمكن اعتبارها أكثر أعضاء الحزب مهارة واتساقا في حرف انتباهه وتشتيته.

ولأن المحافظين لم يكن لديهم ما يقدمونه لشعب بريطانيا باستثناء الفوضى والخلل والانهيار التدريجي للخدمات العامة وأزمة تكاليف المعيشة، فقد سعوا بدلا من ذلك إلى إعادة تركيز انتباه الناس على كبش الفداء.

لأن المحافظين لم يكن لديهم ما يقدمونه لشعب بريطانيا باستثناء الفوضى والخلل والانهيار التدريجي للخدمات العامة وأزمة تكاليف المعيشة، فقد سعوا إلى إعادة تركيز انتباه الناس على كبش الفداء

ومن هنا كان طالبو اللجوء وغيرهم من المهاجرين بمثابة الدرع المثالي. ليس فقط يمكن إلقاء اللوم عليهم في الأزمات الناجمة بالكامل عن سياسة الحكومة، مثل الفشل في توفير الإسكان ونظام الصحة الوطني المثقل بالأعباء والمدارس المنهارة وكل التآكلات الأخرى للمجال العام، بل ويمكن ضربهم بشكل أدائي. فمهاجمة أضعف الناس وأكثرهم ضعفا على وجه الأرض، أولئك الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم، لا يؤدي إلى أي تحسن في حياة الناس الذين يعيشون هنا بالفعل. ولكن رؤية الآخرين يتعرضون لسوء المعاملة بشكل مذهل يمكن أن يجعل بعض الناس يشعرون بالرضى تجاه أنفسهم.

لقد زاد المحافظون من هذه الشعبوية السادية كلما واجهوا فضيحة جديدة. ويشير اختيارهم للمتنافسين على القيادة إلى أنهم لا يعرفون أي استراتيجية أخرى.

وبالطبع، كما يقول الكاتب، لقد حصلوا على مساعدة كبيرة من وسائل الإعلام: ليس فقط صحيفة ديلي ميل وديلي تلغراف، ولكن أيضا، ومن المخجل، هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. ويجب ألا ننسى أبدا مدى تغيير هيئة الإذاعة البريطانية لهذا البلد من خلال منح وقت بث لا نهاية له لنايجل فاراج وغيره من المتطرفين اليمينيين، في حين أغلقت الباب أمام الأصوات التقدمية.

لقد حولت بي بي سي فاراج إلى شخصية عامة رئيسية، تماما كما بنت الاعتراف والزخم الذي تمتع به بوريس جونسون وجاكوب ريس موغ، وكلاهما غير مناسبين بشكل واضح لمنصب رفيع المستوى.

يجب ألا ننسى أبدا مدى تغيير هيئة الإذاعة البريطانية لهذا البلد من خلال منح وقت بث لا نهاية له لنايجل فاراج وغيره من المتطرفين اليمينيين، في حين أغلقت الباب أمام الأصوات التقدمية

والآن لم يسمح إيلون ماسك فقط باستخدام منصته إكس من قبل اليمين المتطرف لتصعيد الصراع، بل إنه يشارك بنفسه، ويضخم المنشورات التي تنشرها بعض أكثر مصادر التضليل خبثا. ويبدو أنه يتلذذ باحتمال اندلاع حرب أهلية في المملكة المتحدة وأوروبا، ويتنبأ بها مرارا وتكرارا.

يبدو أن بول مارشال، المليونير اليميني الذي يمتلك موقع “أنهيرد” ويمتلك حصة في قناة جي بي نيوز، يشارك في هذا الحماس. وعلى الرغم من أنه نفى تأييده لهذه الحملات، فقد تفاعل مع العديد من المنشورات من حسابات اليمين المتطرف التي تنبأت بالحرب الأهلية، بما في ذلك المنشور الذي ذكر، بجهل تاريخي مذهل: “الحرب الأهلية قادمة. لم تكن هناك دولة ظلت سلمية مع وجود إسلامي كبير”.

كما يتم استخدام منصة ماسك لنشر أسطورة “الشرطة ذات المستويين”: الادعاء بأن المتظاهرين اليمينيين المتطرفين يتم اعتقالهم بشكل انتقائي، بينما يمكن للمتظاهرين السود أن يفعلوا ما يحلو لهم. إنه عكس الحقيقة: لقد واجه السود العنصرية المؤسسية للشرطة والتوقف والتفتيش والاعتقال الانتقائي لعقود من الزمن.

كان من المفترض أن يعالج قانون السلامة على الإنترنت للمحافظين خطاب الكراهية واستفزازات العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يحقق التمييز المتمثل في الفشل في منع التحريض على الكراهية العنصرية والصراع والشغب، وتهديد حرية التعبير السلمي في نفس الوقت. عندما يتم تنفيذ القانون بالكامل في العام المقبل، من المفترض أن يتم فرض أحكامه من قبل الهيئة التنظيمية أوفكوم لكنها أثبتت بالفعل عدم قدرتها على التنظيم المحايد عند تطبيق القوانين على القنوات التلفزيونية. فبدون تفويض قانوني، وضعت معايير مزدوجة صارخة، مما سمح لقناة جي بي نيوز التابعة لمارشال بالسخرية من قواعد البث، في حين استمرت في فرضها على وسائل الإعلام الأقل حزبية.

ويتساءل، لماذا؟

حسنا، قد تقدم الآراء السياسية لرئيسها، مايكل غريد، الذي عينه المحافظون، دليلا. قال غريد، وهو يشاهد المحرض اليميني المتطرف لورانس فوكس في برنامج “كوسشين تايم” على قناة بي بي سي، إنه هتف: “فكرت، أخيرا – امنح صوتا لأولئك الذين سئموا منا من التعصب … كتيبة يقظة”.

لقد فعل فوكس ما فعله أي شخص آخر لتأجيج أعمال الشغب الأخيرة، واقترح على إكس أن المسلمين “غزاة.. يجب إزالة الإسلام من بريطانيا. تماما وبالكامل. نحن أمة مسيحية”. وسيتولى غريد، الذي تستمر ولايته كرئيس لأوفكوم حتى عام 2026، مهمة تنظيم منشورات شخص مثل هذا. وفي النهاية كما يقال فـ “الدجاج مسؤول عن بيت الثعلب”.

وفي النهاية يقول مونبيوت، نعم، إن المؤيدين المباشرين لهذه الفوضى هم البلطجية العنصريون الذين يجوبون مدننا، ولا بد وأن يواجهوا العواقب القانونية. ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى من ساعد في تأجيج هذه الفوضى.