تعادل مثير بين ريال وأتلتيكو مدريد وتوقف المباراة لعشرين دقيقة بسبب أعمال شغب

مدريد: فرض أتلتيكو مدريد التعادل على ضيفه ريال مدريد بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

تقدم ريال مدريد بهدف سجله المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 64.

وأدرك أتلتيكو مدريد التعادل في توقيت قاتل بهدف سجله آنخيل كوريا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة.

وقد توقفت المباراة بسبب شغب الجماهير. واضطر حكم المباراة لإيقاف اللعب بحلول الدقيقة 68 بسبب إلقاء جماهير أتلتيكو مدريد بعض المقذوفات على أرض الملعب تجاه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وذهب حكم الساحة للتشاور مع منسق المباراة حول الواقعة، واستدعى الأمر تدخل الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وبعض لاعبي فريقه لتهدئة الجماهير التي دخلت في مناوشات مع كورتوا.

وبعد توقف دام لأكثر من ثلاث دقائق غادر لاعبو الفريقين أرضية ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد إلى غرفة تبديل الملابس لحين حسم الموقف، قبل أن يعودوا لاستكمال المباراة.

وفشل ريال مدريد في رد اعتباره بالخسارة بملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد مرتين في الموسم الماضي خلال مباراتين ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

بهذا التعادل فرط الريال في نقطتين ثمينتين ورفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ولم يستغل سقوط المتصدر برشلونة 21 نقطة بالخسارة أمام أوساسونا في نفس الجولة مساء السبت.

وتفادى أتلتيكو مدريد خسارته الأولى هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث.

(وكالات)