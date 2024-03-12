أعمال على ساحل مدينة غزة لتمهيد رصيف بحري لاستقبال المساعدات- (صور)

غزة: بدأت آليات ثقيلة بالعمل على تمهيد رصيف بحري في منطقة خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية جنوب غربي مدينة غزة، بهدف استقبال سفن تحمل مساعدات للقطاع الذي يشهد حربا إسرائيلية شرسة للشهر السادس على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن آليات ثقيلة تعمل بالقرب من منطقة “البيدر” التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية المتوغلة للقطاع، على ساحل جنوب غربي مدينة غزة، وعربات كبيرة تقوم بنقل كتل أسمنتية وتمهيد طرق هناك.

وذكر الشهود أن عشرات المعدات والآليات الثقيلة الفلسطينية وعمالا فلسطينيين بدأوا بالعمل هناك. وتقوم جرافات بفتح الطرق من الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي على ساحل المدينة.

ولم يتسن الحصول على معلومات من مسؤولين فلسطينيين بهذا الخصوص.

غير أن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن منظمات إغاثة دولية بدأت في الأيام الأخيرة ببناء رصيف بحري على أحد الشواطئ شمال قطاع غزة بموافقة إسرائيلية.

وأضافت أن هذا الرصيف سيسمح لسفن المساعدات الإنسانية بالرسو.

وتابعت: “سيتم تقويم الشاطئ باستخدام الأدوات الهندسية وبعد ذلك سيتم بناء رصيف”.

ولم تدل بتفاصيل عن جنسيات هذه المنظمات التي تقوم ببناء الرصيف.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستبني ميناء ساحليا مؤقتا في قطاع غزة يمكن من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

(الأناضول)