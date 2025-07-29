«أغالب مجرى النهر»: حين تتقاطع الحكايات وتتشابك المصائر

إن العلاقات المتشابكة بين الشخصيات تعد من العناصر الأساسية التي تُثري الرواية وتمنحها عمقا وتعقيدا سرديا مطلوبا، فبدلا من التركيز على شخصية واحدة فقط بغية ملاحقتها تكون الشخصيات الأخرى مساعِدة، وهو أمر شائع ومقبول وعميق في روايات كثيرة، تسعى روايات أخرى، كرواية «أغالب مجرى النهر» (دار نوفل 2025) لسعيد خطيبي، إلى توزيع الاهتمام السردي بين عدة شخصيات تتفاعل وتتقاطع داخل فضاء واحد، ما يعكس تنوع التجربة الإنسانية وتعقيدها، وكما يقول أليكس وولوش، إن «إعادة تعريف تشكيل الشخصية الأدبية لا يتم عبر تمثيل فرد واحد منعزل، بل من خلال مصفوفة توزيع الانتباه السردي المستمر بين شخصيات متعددة، تتنافس على مساحة محدودة داخل العالم التخييلي نفسه». ويضيف في السياق نفسه إن «فضاء الشخصية هو تنظيم متعدد ومتمايز لفضاءات الشخصيات، تكوينات مختلفة لصورة الإنسان، ضمن بنية سردية واحدة».

وخطيبي الذي كانت روايته «نهاية الصحراء» بوليفونية، متعددة الأصوات، لم يخرج في الرواية التي تلتها، «أغالب مجرى النهر» نهائيا من ذلك التعقيد، بل أعطاه طابعا مختلفا، فنحن وإن سمعنا صوتي «البنت» و»الأب» في الرواية، فإن التعقيد في العلاقات بين الشخصيات، الذي استمر حتى أسطر النص الأخيرة، جعلها كسابقتها، ولكن بأسلوب متميز وجديد.

تبدأ الرواية مع عقيلة تومي، طبيبة العيون المتهمة بقتل زوجها، الطبيب الشرعي مخلوف تومي، ومن خلال كلامها الذي يفتتح به خطيبي الرواية، يعتقد المتلقي أنه أمام القاتلة بالفعل، فهي تقول في سطر الرواية الأول «نويتُ قطع أنفاسه»، ولكن النص يأخذنا إلى تفاصيل وتعقيدات أعمق من ذلك. عقيلة لها من مخلوف ابنة كان مصيرها، كل همّ والدتها المحتجزة، تلك الابنة التي لا تظهر كثيرا في الرواية، إلا من خلال رسوماتها الثلاثة، التي ظهرت بالفعل على شكل رسومات حقيقية شرحتها الرواية، وكان لحضور الرسومات جدة لم تخطر على بال، ولكن خطيبي ضمنها نصه، بوصفها ما يعتمل في داخل هذه الفتاة، التي لا حول لها ولا قوة سوى أنها وُلِدت لهذه العائلة. فالجد والخال، في سيرة حياتيهما التي سنعرفها في ما بعد، لا تقل تعقيدا عن حياة الأم والأب.

البنت الراوية هي الطبيبة، والأب الراوي هو والدها عزوز الخالدي، الذي لُقب ب»كردادة» أيام ثورة أبناء البلاد ضد الفرنسيين، ومعهما يظهر ميلود شقيق عقيلة، وبابا ياقوت، وثامر وغيرهم، أما شخصية بودو، الصحافي الذي كان لا بد أن يكون المنقذ لعزوز وجماعته، والمنقذ لعقيلة وأفكارها وخططها من أجل المنطقة، فسيموت في حادث سيارة قبل مجيئه، وقبل معرفة من قتل مخلوف. بودو الذي يظهر أنه كان صديقا لعزوز ورفيق سلاح، لا تظهره الرواية في كونه المنقذ الذي لا يحضر، لأنها أرادت التركيز على الشخصيات وتشابكاتها الأخرى.

ياقوت وعلاقتها بعزوز، وما نتج عن تلك العلاقة، وميلود وعلاقته بوالدة ريمة، ومخلوف وعلاقته بريمة نفسها، كلها علاقات بنيت على علاقات حب وجنس غير شرعية، إن صح التعبير، ولكنها تؤسس لعلاقات متشابكة، من خلالها أظهر لنا خطيبي تاريخ البلاد المبني على الكثير مما يشبه تلك العلاقات، خصوصا علاقات «أبطال» اتهمتهم «السلطة» زورا، فأصبحوا موصومون بالعار، أصبحوا «حركى» وكوِيَت ظهورهم حتى يرافقهم العار بعد مماتهم، ولعل شهلة البرق خير ممثل لهذه السلطة، وخير ممثل لتاريخ بلاد تأسست على مبدأ إن لم تكن معنا، فأنت خائن وعميل. يلاحق المتلقي التحقيق الذي يدخل على خط السرد بعد كل رقم أو حرف، فقد حملت فصول «البنت» أرقاما، أما فصول الأب فـ»حروفا» للترتيب، والمحقق الذي يشغل حيزا صغيرا من مجمل الرواية، لا يعطي إجابات، بل يهيل الاتهامات ويُدخِل المتهمين من اتهام إلى آخر، وهنا أمر أرادته الرواية أن يكون بهذا الحجم، حتى يسيطر على السرد والاسترجاعات والتأريخ على النص، لا التحقيق ومعرفة القاتل، لأن الأمر بالفعل يصبح ثانويا، على الرغم من أن التشويق بقي حاضرا، ولم يعرف المتلقي بالفعل من هو القاتل، عقيلة أم عزوز أم ميلود أم ثامر أم ياقوت، أم «نوسة»، التي تظهر في آخر النص، ليكون الجميع إن صح القول مشاركا، بالفعل أو بالنية، في قتل مخلوف، الطبيب الفاسد المغتصب.

طرحت الرواية قضايا كثيرة، تجارة الأعضاء، الزيجات الفاشلة والعلاقات السرية، الأمومة، العلاقات بين الآباء والأبناء، ولعل أبرزها قضية المناضلين الذي يحلمون برفع تهمة العمالة التي لُفقت لهم. كلها قضايا مُلِحة، ولكن الميزة التي امتلكتها تلك القضايا، أن خطيبي لا يُشعرك بأنه يقصدها بعينها، بل يخدع المتلقي خداعا غريبا، جميلا ومحببا بالنسبة إليّ، فأنت، ومن دون أن تعلم، تشاركه همومه وطروحاته وتطلعاته تجاه بلاده، ولكنك تظن أنك تقرأ له رواية «بوليسية» تود كشف «قاتلٍ» في نهايتها، لتجد نفسك أمام نص معقد من ناحية، وبسيط من أخرى، تجمع بين الحالين لغة خطيبي وخطابه المدروس والمحبوك.

شخصيات الرواية تداخلت بالفعل، وكل عقدة ظهرت بعد ظن المتلقي أنه فك التي قبلها، ولعل ظهور شخصية مليك في النهاية، ثمرة علاقة ياقوت بعزوز، لهو خير دليل على أن قدرة خطيبي على توليد هذه التشابكات لا حدود لها، فهذه الشخصية يمكن أن يُبنى عليها نص متكامل جديد، ويمكن أن تُدخِلنا في قضايا أخرى مختلفة، وهذه من أهم الأدوات التي يملكها الكاتب، ولا يملكها غيره بالسهولة والبراعة التي لديه. لغة النص متينة ومرصوفة كأنه يصفها صفا لتتناسب مع السرد وأسبابه، ومع الحدث ومع الشخصيات وما يطرأ مع كل تشابك، تخللها بعض المحكية الضرورية، في مواضع مدروسة ومحسوبة، كما ذكرت، ولكن اللافت أنك تقرأ هذا الكلام المحكي، وإن لم تفهمه، ولكنك لا تجد صعوبة في فهمه بالفعل، من خلال سياقٍ جاهز لأي متلق يقرأ النص. البنت حاولت أن تغالب مجرى حياتها، والأب حاول مغالبة مجرى النهر في حياته، ولكنه لم يستطع، ووصل به الأمر إلى اتخاذ قرار سيبقى مرا مهما حاول أن يراه حلوا، وستبقى البلاد تلاحق القاتل الذي قد يكون مقتولا في مكان ما، وفي حالٍ ما، وفي موقف ما، ويبقى المقتول، هم «السلطة» الأول للكشف عن قاتله، على الرغم من كل ما قد شاب حياته من فساد وظلم وظلمة.

«أغالب مجرى النهر» رواية ممتعة، تشابكت أحداثها وشخصياتها وبساطة فك التشابك وملاحقته أمر محير، يدل على «حرفنة» الكاتب وذكائه، ويدل على أن الرواية العربية يكتبها من هم مثل خطيبي، فهي إذن بخير.

كاتب لبناني