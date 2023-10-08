أغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل… الاحتلال يقطع أوصال مدن الضفة الغربية: إضراب شامل إسنادا للمقاومة

رام الله ـ نابلس ـ «القدس العربي»: ساد الإضراب العام والشامل عموم مناطق الضفة الغربية دعما وإسنادا للمقاومة في قطاع غزة، فيما عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها الشامل والكامل لجميع مناطق الضفة الغربية إلى جانب المعابر المفضية إليها سواء من الأردن أو المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأغلقت قوات الاحتلال الضفة الغربية بشكل كلي بعد وقت قصير من انتهاء عطلة السبت (مساء أول من أمس) حيث استنفرت على الحواجز ومنعت المواطنين من الخروج من المدن والبلدات.

وكان اللافت، هو إغلاق قوات الجيش الطرق الفرعية من البلدات والقرى الفلسطينية وليس فقط الحواجز العسكرية بين المدن، وهو أمر يعني تقطيع أوصال المدن والبلدات في عموم الضفة الغربية وذلك على خلفية عملية المقاومة الفلسطينية في غزة التي حملت اسم «طوفان الأقصى».

وتعكس سياسة جيش الاحتلال ما كان يقوم به خلال أوج أحداث انتفاضة الأقصى الثانية، حيث قام بعزل كافة المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض.

ففي بيت لحم، اغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي لبلدة الخضر «النشاش» بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي الى الريف الغربي بالمكعبات الإسمنتية.

كما أغلقت منطقة «طاليتا قومي» في بيت جالا بحاجز عسكري، ومدخل بلدة بيت فجار الرئيس، ومراح رباح وتقوع بالبوابة الحديدية، بالإضافة الى إغلاق مداخل زعترة وجناته بالسواتر الترابية، والولجة بالمكعبات الإسمنتية.

وأشارت مصادر محلية إلى أنه تم إغلاق مدخل بيت جالا الغربي بالبوابة الحديدية، وأيضا منطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور، والإسكانات في بيت جالا، والمدخل الرئيس لقرية الرشايدة شرق بيت لحم.

إغلاق طرق

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الطرق الرابطة بين مدينة الخليل والمناطق المجاورة لها، ما جعلها معزولة عن العالم الخارجي.

ووفقا لمصادر محلية، فقد تم إغلاق كل من الطرق التالية: مخيم العروب – الخليل، مدخل بلدة بيت أمر الشارع الرئيسي، الحواور حلحول، النبي يونس حلحلول، النبي يونس سعير، بيت عينون سعير، بيت عينون الخليل، جسر حلحول الخليل، فرش الهوا، خربة قلقس مغلق بالاتجاهين، والحرايق «حجاي» مدخل دورا الشرقي «الفوار» واد السمن» مغلق بالسواتر الترابية، مدخل إذنا، ومدخل السموع.

ذلك، أغلقت سلطات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومنعت المصلين من أداء صلاة الفجر.

وقالت مصادر محلية إن سلطات الاحتلال وزعت إخطارا بإغلاق الحرم اعتبارا من أمس، وحتى إشعار آخر، حيث قامت بتعليق إخطار مكتوب بهذا الخصوص على بوابات الحرم.

كما شددت من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال كثفت من وجودها على كافة المداخل المؤدية الى الحرم، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

وفي نابلس، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة العسكري جنوب المدينة، وحاجز صرة العسكري غربا قي كلا الاتجاهين.

وأضافت أن بلدة حوارة جنوب المدينة تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، وتمنع المركبات الفلسطينية من المرور على طول الشارع الرئيسي في البلدة.

وأغلقت قوات الاحتلال مدينة نابلس في أكثر من 15 نقطة منها حاجز حوارة، وحاجز صرة، وحاجز دوار دير شرف، وطريق المربعة.

وأغلقت سلطات الاحتلال الحواجز العسكرية في محافظة جنين. وبحسب رئيس بلدية برطعة غسان قبها فإن سلطات الاحتلال أغلقت حواجز سالم، والجلمة، وبرطعة، بكلا الاتجاهين، ومنعت حركة البضائع والسلع وتنقل المواطنين.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في كلا الاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين، وأغلقت قرية خربثا بني حارث غرب رام الله بالسواتر الترابية.

كما نصبت حاجزا مشددا على المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، وأغلقت المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية، ومدخل قرية أم صفا شمال رام الله بالسواتر الترابية، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل عطارة ومنعت حركة المواطنين.

وأغلقت المدخل الغربي لقرية برقة شرق رام الله بحاجز عسكري مشدد، والمدخل الشرقي للقرية بسواتر ترابية، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.

وفي القدس، واصلت قوات الاحتلال لليوم الثاني إغلاق كل من: حاجز قلنديا، ومخيم شعفاط، وبيت اكسا، والجيب، وفي محيط مسجد بلال بن رباح، فيما سمحت بعبور المواطنين عبر حاجزي الزعيم وحزما فقط.

وأغلقت قوات الاحتلال رفقة جرافات مدخلي بلدة حزما الرئيسي والفرعي بالسواتر الترابية، كما أغلقت مدخل بلدة عناتا، ومنعت المركبات من المرور.

وفي طوباس والأغوار الشمالية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز الحمرا العسكري ومنعت المواطنين من التنقل.

وكانت سلطات الاحتلال قد تراجعت عن قرارها بفتح معبر الكرامة، الذي كان مقررا أمس في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، وواصلت إغلاقه في كلا الاتجاهين، واقتصار الحركة فقط على المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن.

وعلى إثر الإغلاق قضى ما يقارب 450 مسافرًا ليلتهم على الجسر من الجانب الأردني، بانتظار فتح الجانب الإسرائيلي من المعبر في الصباح من أجل مواصلة رحلتهم إلى الضفة الغربية، إلا أن سلطات الاحتلال غيرت صباح يوم الأحد قرارها وأغلقت المعبر، قبل أن تعلن الإدارة العامة للمعابر والحدود أن المعبر مغلق أمس أمام الحركة في كلا الاتجاهين، وسيتم السماح فقط لرحلات العمرة الموجدة في الأردن بالعبور للضفة.

ولا تتوفر حتى اللحظة لدى الجهات الرسمية الفلسطينية معلومات حول المدة التي سيستمر فيها الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ لمعبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن، وهو المنفذ الوحيد الذي يربط الضفة الغربية بالعالم.

178 عملا مقاوما

وشهدت الضفة الغربية في الساعات الماضية تصاعداً كبيراً في عدد عمليات إطلاق النار على أهداف إسرائيلية، استجابة لدعوة كتائب القسام بدعم عملية «طوفان الأقصى» التي انطلقت صباح السبت، وأوقعت مئات القتلى والأسرى في صفوف الاحتلال في غضون ساعات.

وحسب مركز معلومات فلسطين «معطى» فإنه رصد 178 عملًا مقاومًا وثلاث إصابات في صفوف الاحتلال في الضفة المحتلة منذ بدء «طوفان الأقصى».

وأضاف «معطى» في تقريره أن أعمال المقاومة تنوعت بين 37 عملية إطلاق نار، 19 إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، و96 اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، و5 حالات إحراق وتحطيم مواقع عسكرية، و13 مسيرة لدعم المقاومة، وحالتي إطلاق عبوات ناسفة، ومحاولة طعن ومحاولة دهس، وتصدٍ للمستوطنين.

وحول العمليات النوعية، أشار التقرير إلى إصابة جندي في اشتباك مسلح في منطقة الأغوار في أريحا، وإطلاق النار على حاجز الجلمة وحاجز دوتان ومستوطنة شاكيد وعلى قوات الاحتلال قرب فتحة مقيبلة وفي بلدة عربونة في جنين.

ووفقًا للتقرير أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة بسغات زئيف ومحاولة طعن قرب التلة الفرنسية، كما وقع اشتباك مسلح على حاجز شافي شمرون «دير شرف» قرب مدينة نابلس.

كما رصد «معطى» عملية إطلاق نار على قوات الاحتلال خلال المواجهات في باب الزاوية وإطلاق النار على مستوطنة كريات أربع في الخليل، وإطلاق النار على حاجز بيت فوريك ومستوطنة ألون موريه، وعلى قوات الاحتلال قرب قصرى وحاجزي شوماش وحومش في نابلس وإحراق نقطة عسكرية في حوارة، وتدمير مركبة عسكرية في بيتا.

كما رصد إطلاق نار على حاجز نتساني عوز ومستوطنة بيت حيفر.