أغنية جديدة لنيللي معتوق تحمل رسالة أمل وتفاؤل رغم مآسي لبنان

بيروت – «القدس العربي»: نجحت الفنانة اللبنانية نيللي معتوق، التي تجمع بين الغناء والتمثيل في أن تبرز وجه لبنان الجميل الحقيقي بالصوت والصورة والكلمة والموسيقى من خلال أغنيتها الجديدة تحت عنوان “ب بيروت”، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

وتحمل الأغنية رسالة اجتماعية وطنية لمواجهة الألم بالأمل، إلا أنها تتسم بإيقاع راقص يتحلّى بالطاقة الإيجابية والفرح، بعيداً عن المفهوم التقليدي للأغنية الوطنية، وهي تحمل توقيع الفنان اللبناني جاد الرحباني لحناً وكلمة وتوزيعاً، فأتت الأغنية متسمة بالروح الرحبانية الأصيلة التي حافظ جاد على نكهتها المميزة، هو المشهور بتقديم الأغاني اللبنانية الجميلة الأصيلة والحريص كسليل العائلة الرحبانية على نقل هذا الإرث الفني الأصيل الجميل إلى الأجيال الجديدة بروح عصرية وخلاقة متجددة، فشاء أن تكون هذه الأغنية مفعمة بالأمل والتفاؤل، على الرغم من كل المآسي التي يعيشها لبنان وشعبه.

وقد جاءت كلمات الأغنية باللهجة اللبنانية على النحو التالي: “شو ما صار رح نبقى ما رح نفل مطرح ما كبرنا وعشنا نحنا والكل، بدنا نعيش بدنا نفرح، رغم الذل نسهر ونغني لصبح يطل، كنا هيك ورح نبقى هيك ببيروت السهرات ليالي الحب والآهات، والأيام الحلوة ما إلها حدود والنجمات السهرانة والقمر لما بنام عم بضوي الطرقات لما بتروق ببيروت، عالغروب مية لون رح بتشوف وبالميات الشمس شوي شوي تدوب ولما تسمع كلام عن مدينة ما بتنام تأكد أنو عم يحكوا عن بيروت”.

وأتى الكليب، وهو من إخراج هادي حسن متناغماً مع مضمون الأغنية وموسيقاها التي تناسب الأجواء الصيفية والحفلات وتضمن لقطات ومشاهد تمزج بين الأجواء المميزة للسهر في لبنان ومناظر من طبيعته الخلّابة كنوع من الترويج للسياحة في لبنان وعودة المغتربين لحضن وطنهم الأم.

وكانت الفنانة نيللي معتوق شاركت في الموسم الرابع من برنامج هواة الغناء الشهير “ستار أكاديمي”، كما قدّمت عدداً من الأدوار التمثيلية اللافتة في المسلسلات اللبنانية، وطرحت هذه الأغنية “ب بيروت” وهي فكرة وإعداد وتوزيع وميكس وماستر وإنتاج تنفيذي أوديشو كيواركيس.