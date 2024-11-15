أغنية “مرسول الحب” للموسيقار الدكالي تعود من جديد بتوزيع عصري- (فيديو)

الرباط- “القدس العربي”: عادت الأغنية المغربية الشهيرة “مرسول الحب”، لصاحبها الموسيقار عبد الوهاب الدكالي، لتتصدر قائمة اهتمامات المشهد الفني المحلي، بعد الإعلان عن إطلاق توزيع جديد بنفَس شبابي، لهذه المقطوعة الخالدة التي مر على أول أداء لها أكثر من 40 عاماً.

العمل الجديد الذي تمثل في توزيع جديد للأغنية يقف خلفه الفنان رشيد باهمو، الشهير بلقب “راش – بي”، وأيضاً المنتج ومدير أعمال فنانين مغاربة مفيد السباعي، الذي أصرّ على تذكير جيل الشباب بإحدى المقطوعات الغنائية المغربية الشهيرة على المستوى العربي، مؤكداً أن خطوة الاشتغال عليها من جديد هي من أجل إيصالها إلى العالمية.

وجرى إطلاق الصيغة الجديدة لـ “مرسول الحب” أمس، الخميس، من خلال وصلة إعلانية نشرها كل من السباعي و”راش بي” على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت على يوتيوب، الجمعة.

وكانت موافقة الموسيقار عبد الوهاب الدكالي على مشروع “راش بي” والسباعي بالاشتغال على توزيع جديد للأغنية الشهيرة موضوع حديث الوسط الفني المحلي، ومعه عدد من المنابر الإعلامية ذات التخصص الفني.

وقدم الفنان رشيد باهمو شكره الخالص لعميد الأغنية المغربية الدكالي، الذي وافق على المشروع، وقال في تصريح لـ “القدس العربي”، إن الموسيقار المغربي “استحسن الفكرة كثيراً”.

وتمنى باهمو أن تنال الأغنية بتوزيعها الجديد إعجاب الجمهور المغربي والعربي وأيضاً العالمي، مشيراً إلى أن “هذا هو الهدف من إطلاق الأغنية بطريقة جديدة شبابية وحداثية”، كما أعلن عن مشاريع أخرى مقبلة تسير في الاتجاه نفسه، وهو إعادة تواصل الأجيال الجديدة مع رصيد المغرب الموسيقي والغنائي.

من جهته، شدّد الفنان مفيد السباعي على التعبير عن إحساسه بالفخر لكونه تعامل مع الرائد المبدع عبد الوهاب الدكالي، وقال متحدثاً لـ “القدس العربي”، إنه كان “شرفاً لنا، أولاً، أن نلتقي عميدَ الأغنية المغربية الدكالي”، وثانياً “كنا مسرورين جداً لقبوله الفكرة المتمثلة في إعادة توزيع أغنية من أغانيه الخالدة”.

وحسب السباعي، فإن “الفكرة ككل هي من أجل إيصالها للأجيال الحالية والقادمة بتوزيع شبابي جديد عصري، وكذلك لإيصالها للعالمية”.

وتعتبر أغنية “مرسول الحب”، للموسيقار عبد الوهاب الدكالي، أشهر أغنية مغربية على الصعيد العربي، وتغنى بها أكثر من فنان عربي، وتعد إحدى المقطوعات التي فتحت الباب للأغنية المغربية للوصول إلى الشهرة عربياً، وكان أول أداء لها عام 1972.

واحتفظ الدكالي بالأغنية لديه طيلة عقد من الزمان، بعد أن تسلّمها من كاتب كلماتها الشاعر الغنائي حسن المفتي، ليقرر بعد ذلك تلحينها وأداءها.

الجدير بالذكر أن الملحن والمطرب عبد الوهاب الدكالي يلقب بعميد الأغنية المغربية، كما أنه موسيقار ذو وضع اعتباري محلياً وعربياً، وهو من مواليد 2 كانون الثاني/ يناير 1941 في مدينة فاس (وسط).

ويتحدر الدكالي من أسرة محافظة، وكان أحد أبنائها الثلاثة عشر، وبدأ مغامرته المهنية في عام 1959، حين سافر إلى العاصمة الرباط، حيث عمل لفترة وجيزة في الإذاعة والتلفزيون المغربي، ثم انتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء، وقام بإنجاز أول تسجيل لأغنية “مول الخال”، تلتها أغنية “يا الغادي في الطوموبيل”، وفي عام 1962 قادته جولته الأولى إلى الشرق العربي للإقامة في القاهرة لفترة طويلة.