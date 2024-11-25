أغنية «هز الرمح»: من معارك ثورة فلسطين الكبرى

تمثل الثورة الفلسطينية الكبرى التي امتدت من عام 1936 حتى عام 1939، فصلاً بارزاً شديد الأهمية من تاريخ النضال الفلسطيني والمقاومة المستمرة، إلى أن يتم تحرير الأرض، وتعكس تلك الثورة العظيمة كفاح الشعب الفلسطيني وجهاده ضد الاستعمار البريطاني، ووقوفه في وجه الظلم والعدوان، ومحاولاته المستميتة في منع المأساة قبل أن تستفحل وتتفاقم، والتصدي لجرائم التهويد والاستيطان، وجلب اليهود من الشتات من أجل فرض الاحتلال، الذي كان يمهد له الطريق. كان الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت يواجه الاستعمار البريطاني بجيوشه القوية وأسلحته المتقدمة، وهو لا يملك سوى بعض الأسلحة البسيطة القديمة، لكن كان سلاحهم الأكبر الإيمان بالله والوطن، وعقيدة الجهاد والدفاع عن الحق والاستشهاد في سبيله.
شهدت الثورة الفلسطينية الكبرى على مدى سنواتها المتعاقبة الكثير من الملاحم والمعارك والبطولات، وبزغ فيها الأبطال وتجلت تضحيات الشهداء، وقد واكبت هذه الثورة بما فيها من جهاد ومقاومة حركة ثقافية وفنية لافتة في التاريخ الفلسطيني، حيث ظهر أكثر من شاعر وقيلت أجمل القصائد النابضة بروح الثورة والدفاع عن فلسطين، وكذلك الموسيقى والأغنيات الشعبية، التي ترددت على ألسنة الناس، وتعددت أدوارها وتأثيراتها وما تناولته من جوانب وسير وأفكار، حيث تغنى الشعب الفلسطيني بشهدائه وأبطاله، وبمعاركه، وكانت الشاهد على أن هذا الشعب لم يرضخ يوماً، ولم يتخل عن مسؤوليته الوطنية، وأنه بذل وقام بكل ما في وسعه من أجل أن يوقف المأساة والمخطط الشيطاني، وتصدى وحده بكل ما يملك لأعتى وأحط الجرائم الاستعمارية والصهيونية، من جبروت بريطانيا إلى خسة ولؤم الصهاينة.
ومن أغنيات التراث الفلسطيني التي تذهب بنا إلى ثورة الثلاثينيات العظيمة، وأمجاد وبطولات الشعب الفلسطيني أغنية «هز الرمح بعود الزين»، وهي أغنية حماسية سريعة ذات إيقاع متميز، تتناول بعضاً من أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى وإحدى معاركها الباهرة المعروفة باسم «معركة بيت إمرين»، وعن هذه المعركة التاريخية يقول الكاتب الصحافي علاء جمعة: «معركة بيت مرين هي واحدة من أهم معارك الثورة الفلسطينية الكبرى 1936- 1939، وقد خاضها الثوار الفلسطينيون عندما أحاط الجنود الإنكليز مدينة نابلس كبرى مدن الضفة الغربية، نصرة لعصابة الهاغانا الإسرائيلية، ودارت معركة حامية لما يقرب من عشر ساعات، علا فيها صوت الرصاص والمدافع، وقد انتصر الثوار في هذه المعركة، خاصة بعد تدافع أهل المدن المجاورة لنصرة نابلس، كما تشير الأغنية، بل أسقطوا طائرتين، في يوم لا يزالون يشيرون إليه بأن نابلس لم تشهد معركة مثلها من قبل».
تصوير المعركة بالكلمات
تذكر الأغنية عدة أماكن فلسطينية هي (بلعا، وادي التفاح، بيت إمرين، جبل النار، جنين)، وبلعا من قرى طولكرم أما وادي التفاح فيوجد في نابلس، وبيت إمرين قرية من قرى نابلس أيضاً، وجبل النار هو على الأرجح اسم يُطلق على مدينة نابلس، وجنين هي المدينة والمحافظة الفلسطينية المعروفة. تؤدى الأغنية بصوت الكورال أو المجموعة، ويتم تبادل هذا الغناء الجماعي بين الأصوات الرجالية والأصوات النسائية والمزج بينهما، حيث يبدأ الصوت الرجالي بأداء مقاطع الأغنية بينما ترد عليه الأصوات النسائية، ثم تردد من بعده مع الأصوات الأخرى، لكن بزيادة طفيفة في سرعة الأداء وطبيعته وتلاحق الكلمات، هذا الترديد والسرعة وطبيعة الأداء يميز الأغنية، ويمنحها طابعاً جاذباً يخلق الرغبة في تكرار سماعها دون ملل.
تصور الأغنية الحدث التاريخي وتصفه بكلمات قليلة مختصرة منسوجة في بساطة وإحكام، تبدأ الأغنية بمطلع رائع يتكرر كثيراً بعد ذلك ونسمعه بين كل مقطع وآخر، يقول هذا المطلع: «هز الرمح بعود الزين.. وإنتوا يا نشامى منين.. وإحنا شبابك فلسطين.. والنعم والنعمتين». يبدو مطلع الأغنية كحوار بين الرجال والنساء، حيث تسأل النساء «وانتوا يا نشامى منين» فيجيب الرجال «وإحنا شبابك فلسطين». ثم يأخذ الصوت الرجالي في سرد الحدث، ووصف ما وقع في معركة بيت إمرين عندما هبت رياح الثورة، يحكي الصوت الرجالي ويغني المقطع تلو الآخر، ومن خلفه تردد مجموعة صوتية تجمع بين الصوت النسائي والرجالي، وهذه الأخيرة تبدو كأنها تردد وتحفظ في الوقت نفسه، وتختزن كل ما يقال في القلب والذاكرة، وتعيد نشره وتكراره حتى يصل إلى كل مكان ويسمعه الجميع.
يبدأ سرد الحكاية بهذا المقطع الأول الذي يقول: «في بلعا ووادي التفاح.. ريح الثورة يا عالم فاح.. واستشهد فيها الفلاح.. حط السنجة في المرتين»، والمرتين نوع من البنادق البريطانية القديمة، حسبما يقال. بعد ذلك تنتقل الأغنية أو السرد الغنائي إلى المقطع الثاني الذي يقول: «يوم وقعة بيت مرين.. تسمع شلع المراتين.. ومشيناها من جنين.. تنوصل وادي التفاح»، ثم يقول المقطع الثالث: «انتشر الخبر بجبل النار.. دشعوا الناس صغار كبار.. بمعركة مثلها ما صار.. تشبه لوقعة حطين»، هنا تشبه الأغنية معركة بيت إمرين بواقعة حطين، المعركة الحربية الشهيرة بين جيوش صلاح الدين الأيوبي والصليبيين، وكان النصر فيها لجنود المسلمين. وفي النهاية يأتي المقطع الأخير الذي يقول: «نقطع النهر بأمان.. والخصم شاهد عيان.. أرخ عندك يا زمان.. ظلم وغدر الغربيين».
تعبر هذه الأغنية عن ضمير الشعب، وتستحضر بعضاً من تاريخ فلسطين المقاوم، وتدون فنياً حدثاً خالداً، وتبقيه حياً من خلالها بالانفعالات الكامنة في اللحن والكلمات والأداء، وتظهر قوة الشخصية الفلسطينية وأصالتها. وفي فلسطين يمتزج التراث الموسيقي والفولكلور بكل أغاني الفرح والحزن والمناسبات الحياتية والاجتماعية المختلفة بالقضية الفلسطينية، وتوحد التعبير عن الشعور الخاص بالشعور الوطني العام. بنغماتها الجميلة وجملها الموسيقية المتكررة، وجمال وتناسق اللحن وسرعة وتيرته وصوت المجموع الوطني، تثير أغنية «هز الرمح بعود الزين» الكثير من الخفقات الشعورية الموحدة، وتدعو السامع إلى الغناء وتحثه على المشاركة والانضمام إلى تلك الجموع التي تغني، والاشتباك مع الوجدان الفلسطيني. على مدى ثلاث دقائق تقريباً، تمدنا الأغنية بجرعة فلسطينية خالصة، فيها جمال الفن والتراث واللهجة، والتاريخ وروح المقاومة والنضال، وفي مثل هذا النوع من الغناء يظهر وجه فلسطين وتتبدى ملامحه وقسماته.
كاتبة مصرية
في كتابه “ثورة 36-39 في فلسطين” يتحدث الكاتب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني عن تحول الأغنية الفلسطينية من الأغنية الشعبية إلى أغنية تناسب الوضع السياسي، مع احتفاظها بشكلها الفلكلوري، فأصبحت أغانٍ كثيرة تتناول قصص بطولات مختلفة مع احتفاظها بالقلب الشعبي، مثل “ظريف الطول” و”يابو العريس” و”جفرا”، وأغنية “هِز الرمح” التي كانت أغنية شعبية للأعراس فأضيف إليها بعض الكلمات بعد معركة بيت أمرين.
معركة بيت أمرين هي واحدة من أهم معارك الثورة الفلسطينية الكبرى “1936-1939″، وقد خاضها الثوار الفلسطينيون عندما طوّق الإنجليز نابلس بمئات الجنود المسلحين مدعومين بالسيارات المصفحة والطائرات الحربية، فرابط الثوار على امتداد 13 كلم بين جبال برقا وبيت أمرين، ودارت معركة حامية استمرت لما يقرب من 10 ساعات، علا فيها صوت الرصاص والمدافع، وقد انتصر الثوار في هذه المعركة، بل وأسقطوا طائرتين في يوم لا يزال يشيرون إليه بأن نابلس لم تشهد معركة مثلها من قبل.
في أثناء المعركة كان الثوار الفلسطينيون يرددون أغنية “هِز الرمح”، وأدخلوا عليها كلمات خاصة بالمقاومة والسلاح.
– عربي بوست –
نعم تضحيات ومقاومة اهل فلسطين لم تبدء في السابع من اكتوبر المحيد.
لمن لا يعلم، لنا في الجهاد المتواصل نيابة عن الامة حكاما ومحكومين، محلللين ومنظرين واصحاب فتوى ومحدثي وطنية اكثر من مءة عام.
بعد فورة فلسطين في ال٢٩ كان هنالك ثورة ال٣٦ والتي شملت عموم فلسطين من اقصى شمالها الى اقصى جنوبها وخاصة حاملى الهم الاكبر في غزة هاشم منذ وعد بلفور مرورا بهذا اليوم الى يوم الدين.
اي ان اهل غزة حملوا راية المقاومة من عهد الانحليز
في ال36 قام الحيش البريطاني بمحاصرة بيتين في خانيونس، بيت طالب ابو ناهية وبيت سيدي “جدي” وتم تفخيخ البيتين بربط اسلاك بامتداد خمسمءة متر الى جيب عسكري وتفجير البيتين عن البعد.
قام الجيران وقتها مشكورين بارجاع ما قذف من اثاث واغراض ممزقة الى جدي بعد التفجير وتم حبس جدي لمدة ستة اشهر في عتليت وابحثوا عن عتليت حيث لا يعرفها معظم المعلقين.
تم بناء البيت مرة اخرى بعد سنتين
غيض من فيض.
قبل خمس وعشرين سنة.. طلب مني زملاء في اللجنة المشرفة آنذاك على عيد الكتاب بتطوان.. أن أقوم بتقديم ضيوف الملتقى من كبار المفكرين..للجمهور تقديما فكريا..يرتكز عن الخصوصية النسقية لكل مفكر بعينه..وكان منهم على ما أذكر..حسن حنفي وعبد الحليم عطية من مصر..وناصر الدين الأسد من الأردن..ومطاع صفدي من سوريا..وسالم يفوت.ومحمد وقيدي من المغرب…والدكتور أحمد صدقي الدجاني من فلسطين..؛ ولم أجد ما هو أنسب في تقديم هذا الضيف المتميز..وكان حينها قد استقال من منصب مستشار لياسر عرفات احتجاجاً على إتفاقية اوسلو…من بيت للشاعر الفلسطيني سميح القاسم يقول فيه.. إن الذين ولدوا بالأمس مسخا هتلرا…ولدوا اليوم مسخا هتلرا…تكرر السفاح في أرحامهم…من قال إن يوم النصر لن يتكرر..؛ ومناسبة هذا القول وعلاقته بمقال المبدعة مروة متولي..هو أن واقعة ترديد أغنية هز الرمح في معركة بيت أمرين..تؤرخ لثورة رفض التقسيم…في الوقت الذي وصلنا فيه اليوم إلى القبول بالفتات..الذي سيضيع بدوره في سياق جشع هتلر الجديد.. النتن ياهو.. ولكن إرادة الشعوب ومنطق التاريخ..يعدان دائما بتكرر النصر..مهما تناسخ السفاحون وبغوا في الأرض..ولن يكون التدمير والقتل العشوائي..سوى مخاض لارضية جديدة ستنبت من الهمم والابطال ما سيعيد التاريخ إلى سكته..والحق إلى أهله..
شكرا جزيلا دكتور عبد الرحيم.. أعجبني ما اخترته من أبيات سميح القاسم.. سيظل صوت الحق يدوي في وجه الهتلرية السافرة رغم كل شيء.
الأخت العزيزة مروة إنه لشرف كبير أن يتم ذكر اسمي في المقالة الثقافية عن هذه الذكرى الكبيرة في التاريخ الفلسطيني. والتي صاغتها باتقان واحكام أنامل كاتبة مصرية. تحية لمروة ولكل من يسهم في إبراز هذا الوجه المشرق للشعب الفلسطيني، الذي رفض عبر التاريخ أن يكون مجرد ضحية، بل يقدم درساً في القوة والإرادة والإبداع بالرغم من قلة العدد والإمكانيات.
أهلا دكتور علاء صاحب اقتراح هذا المقال
واقتراحات أخرى عن مواضيع فلسطين الجميلة..
.
ترددت اليوم كغير العادة في نشر رابط للأغنية
وأتمنى منك كعارف أن تختار نسخة منها على ذوقك
ليسمعها القراء والأصدقاء الأعزاء..ويومك طيب..
العزيز إبن الوليد جوابك يدل دائما على اطلاع كبير وثقافة واسعة. واعتقد أن ترددك كان منبعه التواضع فذوقك في الاختيار مشهود له. ارفق هذا الفيديو كما طلبت اخترته فقط لأنه مع كتابة النص داخل الفيديو وهو ما قد يسهل على القراء العرب من دول أخرى. مودتي لك لتصل فرانكفورت المانيا كما اعتقد أنه مقام اقامتك.
https://www.youtube.com/watch?v=y5mNVFnNuCs
سلامي إلى ميونخ عزيزي
شكرا لك عزيزي.. وصلت التحية.. وانا ابعث لك مثلها..
.
لكن ليس من فرانكفورت.. بل من ميونيخ حيث زارنا
التلج قبل ايام… وبلهجة بافاريا المعنكشة اقول لك ..
.
Servus.. habe die Ehre.. 😀
الشرف لي دكتور علاء.. أعتز بهذا كثيرا.. لم أجد شرحا أفضل من شرحكم لأعتمد عليه.
أشكرك على اقتراح المقال وما اقترحته علي من مواضيع أخرى عن فلسطين الحبيبة.. أود أن أكتشف المزيد وأكتب أكثر عن الثقافة الفلسطينية.
أشكرك مرة أخرى على هذا العطاء مع خالص المودة والتقدير
و انا كذلك ترددت لكن في التعليق على موضوع هذا المقال الكبير القدر كما في الاسبوع الفائت لأني صراحة لا
–
و لن اعثر على الكلمات المعبرة التي تليق بنضال هذا الشعب الذي تحمل فوق ما تتحمله طاقة البشر في سبيل
–
كرامته اتمنى ان يقرأ هذا المقال بعض ممن امعن في اتهام الشعب الفلسطيني ببيع ارضه للصهاينة
–
شكرا ابن الوليد على اقتراحاتك الموفقة كالعادة و ألف تحية للمبدعة مروة التي ما فتئت تعد قراءها
–
بالمفيد من الموضيع
شكرا اخي خليل.. فعلا لقد اقترحت على الاستاذ علاء جمعة ان يعطينا رابط للاغنية
التي اقترح هو على الاستاذة مروة الكتابة عنها..
.
واقتراحي كان موفقا.. فالاغنية التي اختارها الاستاذ علاء هي مرفقة بنص الاغنية ..
ما يسهل علينا اهل المغرب مثلا سماع وفهم اسرار اللهجة الفلسطينية..
التي قد تصعب شوية علينا ..
كلمة قصيرة جد ا جد ا لكن ادا سمحتم لنا شكرا لكم وكدالك الكاتبة الباحثة صلاح متولي شكر لكم ولها كدالك مازلت سيدتي المحترمة تكتبين عن هده المحنة الكبرى التي تعيشها فلسطين العربية ودائما فالشعر تضامن معها ولازال وسيظل بكل مايملك من أساليب متنوعة وكدالك الكتاب المتميزين
ها انت رحعت الى مخاطبة الكاتبة بصلاح…
.
عيب… 😀
عودة فالموضوع فني وثقافي وتاريخي كدالك شكرا للكاتبة أن أخطأنا في التعبير فنحن من ماء الضعف أحببنا أم كرهنا ولا ندعي المعرفة والعلم لا أو لنا مستوى ثقافي عال لا وكلماتي ما علمتها المصارعة بل علمتها ان تحب هد ا وداك ولآخر ولقد أقترحنا ونكرر على سيدتي المحترمة بين قوسين الكتابة عن بعض الفنانين المغاربة المتميزين عن غيرهم وكدالك رقصة أحواش شكرا ثانية
ها انت الآن تعلم انه عيب ان نخاطب امرأة باسم رجل..
.
يا الله.. اتكل على الله وحدثنا عن البيضاوي.. رجاء..
انتصار الشعب الفلسطيني على عصابات النازيين التي تحتل فلسطين أمر ينسجم مع الواقع و المنطق
بعد التحية ومع كل لاحترام لكل القراء بين قوسين وكامحب لكل الوان الفن المتميزة ولا فخر أقول لمن يخاطب كلماتي ويفهمها خطأ وهد ا الأخير لايسلم منه أنسان على وجه الأرض كيف ماكان مستواه العلمي والمعرفي كدالك العودة للمدرسة قصد القراءة ليس عيبا ونحن أنفسنا نتعلم وسنظل