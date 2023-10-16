“أغوار” الأردن بين “وزير” و”معارض”: “نكبة جديدة” وشعار مبكر “احمل عيلتك بسيارتك وانزل”- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

ساعات قليلة فصلت تماما بين نشر تصريح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ومضمونه عدم الموافقة على فعاليات شعبية في منطقة الأغوار وبين ترويج مكثف لشعار “احمل عائلتك بسيارتك وانزل على الأغوار“.

بعد تصدر تصريح الوزير الفراية حملت كل مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني الأردنية نداء باسم الأمين العام لأكبر أحزاب المعارضة الشيخ مراد العضايلة بعنوان: “يا شعبنا الأردني العظيم ننتظركم يوم الجمعة في مسيرة الهجرة الكبرى نحو الأغوار”.

وزير الداخلية : الوصول إلى منطقة الحدود والأغوار، يعرض حياة المواطنين للخطر؛ نظرا لخصوصية المنطقة من ناحية أمنية وأكد الفراية أن الحكومة تحرص على تجنيب مواطنينا التعرض لأية مخاطر في حال وصولهم إلى منطقة الحدود أو الأغوار، مؤكدا حق المواطنين في التعبير والتضامن مع الأهل في… pic.twitter.com/vKD51ywIQd — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 16, 2023

عمليا وسياسيا ما يعنيه مضمون توضيح الوزير أن السلطات قررت وقبل أربعة أيام منع التظاهر على الحدود مع الكيان الإسرائيلي في منطقة الأغوار.

وبالمقابل يتمسك أكبر أحزاب المعارضة في البلاد بموقفه الخاص بتنظيم مسيرة الهجرة الكبرى وفي تلك الحدود وفقا لتصريحات الشيخ العضايلة.

#العضايلة: لا يمكن لشعبنا الأردني أن يقبل#نكبة جديدة للشعب الفلسطيني، لذا فهو جيش وراء جيشه العربي ومستعد للدفاع عن قضيتنا وأقصانا وقدسنا" يا شعبنا الأردني العظيم

ننتظركم يوم الجمعة 20-10-2020م

في #مسيرة_العودة_الكبرى نحو الأغوار حمل عائلتك بسيارتك … وانزل على الأغوار… pic.twitter.com/l69DaTLo0L — المهندس مراد العضايلة (@muradadaileh) October 16, 2023

طبعا الوزير شرح الأسباب وهي تنطلق من الحرص على أمن المواطن الأردني والانضباط في التعبير سلما عن مشاعره وموقفه تجاه مسار الأحداث في غزة ومن باب لفت النظر إلى أن الدولة تشارك المواطن في تلك المشاعر.

وتعليق الشيخ بالمقابل يحاول الانسجام مع احتياجات ومصالح الدولة عبر التصريح بأن الشعب الأردني لن يقبل نكبة جديدة لشقيقه الفلسطيني وهو جيش رديف وراء الجيش العربي ومستعد للدفاع عن القضية والأقصى والقدس.

"لماذا تصمت حكومتنا الخائبة على كل ما يجري اليوم في #غزة ؟؟ فما يمس #فلسطين يمسنا أيضا … لذا افتحوا الحدود وسلحوا الشباب وجهزوا جيشا شعبيا يرد جيشنا العربي واستعدوا للسيناريوهات القادمة". من كلمة #الأمين_العام لحزب جبهة العمل الإسلامي #المهندس_مراد_العضايله في الوقفة التضامنية… pic.twitter.com/9xEpecMwRf — المهندس مراد العضايلة (@muradadaileh) October 15, 2023

ويظهر النقاش عن بعد في جدلية الشيخ والوزير هنا أن التجاذب محتقن للغاية في جزئية اقتراب الشعب الأردني من حدود الأغوار علما بأن السلطات أغلقت كل مداخل الأغوار الجمعة الماضية، وتأكيدها ضمنا على منع حضور الجماهير للمنطقة إيحاء سياسي بأن مطبخ القرار لا يتوقع انفراجا في ملف الحرب على غزة قبل الجمعة المقبلة.

وبالتالي ينعكس نفس التقدير على متطلبات حماية الجبهة الداخلية من حالة احتقان شعبية غير مسبوقة حيث أعلن بالتوازي وزير الخارجية أيمن الصفدي بأن بلاده لن تسمح بحصول تهجير قسري للفلسطينيين لا في غزة ولا في أي مكان آخر.

وطبعا للأسبوع الثاني على التوالي بقي التظاهر في الأغوار مسألة تثير حدية في النقاش.

لذلك نصح الناشط النقابي المعروف ميسرة ملص بأن النظام يجب أن يستفيد من المسيرة في الأغوار الجمعة المقبلة بمعنى تقوية مكانته الخارجية وتجنب النظر لها باعتبارها مناكفة شعبية.

الأهم أن الحوار العلني بين الوزير والشيخ يعكس واحدة الآن من أبرز تداعيات معركة “طوفان الأقصى” على الساحة المحلية الأردنية وحتى ظهر الجمعة المقبل ستبقى منطقة الأغوار محورا أساسيا في عملية المراوغة واختبار النوايا والإرادات.

وهو وضع غير مسبوق بالنسبة للدولة وللشارع الأردني معا.