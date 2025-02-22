أفرج عنه الأسبوع الماضي بعد 21 عاما.. وفاة أسير فلسطيني محرر إثر سقوطه من سطح منزله

القدس: توفي أسير فلسطيني مفرج عنه بعد سقوطه اليوم السبت من سطح منزله في بلدة العيسوية في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن “المحرر نائل سلامة عبيد لقي حتفه إثر سقوطه عن سطح منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة”.

وأشارت إلى أنه “أفرج عن الأسير الأسبوع الماضي ضمن الدفعة السادسة من وقف إطلاق النار، علما أنه أمضى 21 عاما في سجون الاحتلال”.

( د ب أ )