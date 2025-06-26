أفرهام بورغ: إذا غرق بن غفير وأيمن عودة في النهر سأنقذ الأخير فقط

الناصرة- “القدس العربي”: يواصل رئيس الكنيست الأسبق أفرهام بورغ التغريد خارج السرب الإسرائيلي في البوح بـحقائق كثيرة من حقائق الصراع الكبير مع الصهيونية، والدعوة لتصفية الاحتلال، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، ونزع إسرائيل زيّها العسكري وثوب الصهيونية.

على خلفية شروع الكنيست الإسرائيلي في إجراءات إقصاء رئيس قائمة “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” النائب أيمن عودة، وضمن حديث بودكاست مع مدير عام القناة 13 العبرية، قال أفرهام بورغ، صاحب التوجّهات المناقضة لوالده الراحل وزير الداخلية وزعيم تيار الصهيونية الوطنية الدينية طيلة عقود، يوسف بورغ، إن هناك روابط متعددة تربطه مع النائب أيمن عودة، معبرًا عن ذلك بلغة المجاز الواضحة بقوله: “بحال وصلت إلى مصب النهر، ووجدت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والنائب أيمن عودة داخل المياه، ويشارفان على الغرق، وبمقدوري أن أنقذ واحدًا فقط، فلن أتردد في تفضيل أيمن عودة، ولا شك في ذلك”.

وأمام دهشة المحاور قال بورغ: “بالتأكيد، فعودة إنسان، ولدينا منظومة قيم إنسانية مشتركة، بل منظومة ثقافة مشتركة. صحيح أن هناك خلافات سياسية بيننا، ولكن في القاعدة الإنسانية، كإنسان مقابل إنسان، نحن موجودان في ذات المكان. في المقابل، ليس لدي أي قاسم مشترك مع بن غفير. لا شيء”.

– لكن أيمن عودة أيضًا يعتقد أنك احتللت بيته وأرضه وتعيش عليها، وأنت تتبنى روايته؟

“ليس أيمن عودة فقط، بل أنا أيضًا أقول إننا قمنا باحتلال أرضهم”.

يُشار إلى أن بورغ سبق وأعلن دعمه للقائمة المشتركة، ودعا للتصويت لها فور إقامتها عام 2015، ما فاقم الحملات عليه في الجانب الإسرائيلي، والتي كانت قد بدأت قبل ذلك على خلفية مواقفه المناهضة للاحتلال ومناصرته للشعب الفلسطيني.

ولاحقًا أبدى تحفظًا من القائمة المشتركة بسبب ضمّها “الحركة الإسلامية- الشق الجنوبي” برئاسة منصور عباس، لكنه حاول، في الفترة الأخيرة، المساهمة في تشكيل قائمة انتخابية عربية يهودية مشتركة على مبدأ المساواة في المواطنة للعرب واليهود، وتسوية الصراع مع الفلسطينيين من خلال حل الدولتين.

يُذكر أيضًا أنه كان، فور إنهاء مهمته الرسمية كرئيس للكنيست، قد أصدر كتابًا بعنوان “أن ننتصر على هتلر” دعا فيه الإسرائيليين للتخلص من الصهيونية، بعدما باتت أمرًا زائدًا لا حاجة له عقب قيام إسرائيل، كونها وسيلة لا هدفًا، مطالبًا أيضًا الإسرائيليين بخلع البزّة العسكرية ووقف العسكرة، والتحول إلى مجتمع مدني.