أفريكوم: مقتل عنصرين من حركة الشباب الجهادية في غارة جوية أمريكية جنوبي الصومال

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، أنّه شنّ غارة جوية في جنوب الصومال الثلاثاء، أسفرت عن مقتل عنصرين من حركة الشباب الجهادية.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إنّه “وفقا لتقييم أولي لم يُصب أيّ مدنيّ” في هذه الضربة الجوية التي نُفّذت “بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية“.

In coordination with the Federal Government of Somalia, U.S. Africa Command conducted an airstrike against the al-Shabaab militant network in Somalia on Dec. 24, 2024.https://t.co/6nW2bhkjVH

