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أفريكوم: مقتل عنصرين من حركة الشباب الجهادية في غارة جوية أمريكية جنوبي الصومال

27 - ديسمبر - 2024

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واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، أنّه شنّ غارة جوية في جنوب الصومال الثلاثاء، أسفرت عن مقتل عنصرين من حركة الشباب الجهادية.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إنّه “وفقا لتقييم أولي لم يُصب أيّ مدنيّ” في هذه الضربة الجوية التي نُفّذت “بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية“.

وأوضحت أفريكوم أنّ الضربة استهدفت هذين الجهاديين بينما كانا “على بُعد نحو عشرة كيلومترات جنوب غربي كوينو بارو، البلدة الواقعة جنوب العاصمة مقديشو.

من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية الخميس، مقتل قيادي في التنظيم الجهادي في عملية نُفّذت في المنطقة نفسها.

وقالت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في منشور على منصة إكس إنّ “رئيس العصابة الإرهابية محمد مير جامع، المعروف أيضا باسم أبو عبد الرحمن، قُتل خلال “عملية خطّطت لها ونفّذتها بدقّة قواتنا الوطنية بالتعاون مع شركاء دوليّين”.

ومنذ أكثر من 15 عاما تشنّ حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تمرّدا مسلّحا ضدّ الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي، بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية في بلد يُعتبر من أفقر دول العالم.

ونفذت الحركة الجهادية العديد من التفجيرات والهجمات في مقديشو ومناطق أخرى في البلاد.

وعلى الرّغم من أنّ القوات الحكومية طردتهم من العاصمة عام 2011، بإسناد من قوات الاتحاد الأفريقي، إلا أنّ الجهاديين ما زالوا منتشرين في مناطق ريفية ينطلقون منها لشنّ هجماتهم ضدّ أهداف عسكرية وأخرى مدنية.

(أ ف ب)

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