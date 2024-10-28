أفغانستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف أكثر من 6 ملايين طفل

إسلام آباد: أعلنت وزارة الصحة الأفغانية الاثنين، إطلاق حملة أخرى للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف حماية أكثر من 6.2 مليون طفل دون سن الخامسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور شرفات زمان، في بيان له إن الحملة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وهي الرابعة هذا العام، ستشمل 16 من أقاليم البلاد البالغ عددها 34.

وحث المسؤول الأفغاني علماء الدين وزعماء المجتمعات المحلية والآباء وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، على دعم الحملة وحماية الأطفال من الاصابة بشلل الأطفال، وهو مرض قد يؤدي إلى الشلل والوفاة.

وكان قد تم تأجيل حملة سابقة للتطعيم ضد شلل الأطفال في سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط مناقشات بشأن تحويل الاستراتيجية من التطعيم من منزل إلى منزل، إلى التطعيم من موقع إلى موقع بأجزاء من البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في ديسمبر/ كانون الاول الماضي، من أن إعادة المهاجرين الأفغان من باكستان المجاورة، زاد من خطر انتشار شلل الأطفال. ومنذ ذلك الحين، نظمت أفغانستان عدة جولات للتطعيم.

وقد سجلت أفغانستان 23 حالة إصابة بشلل الأطفال هذا العام، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

(د ب أ)