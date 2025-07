أفغانستان.. مصرع 52 شخصا في حادثي سير لحافلتي ركاب- (صور وفيديو)

كابل: قتل 52 شخصًا على الأقل جراء حادثي اصطدام حافلتي ركاب بصهريج وقود وشاحنة، الخميس، بولاية “غزني” شرقي أفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن الحادثين وقعا الليلة الماضية، في منطقتي “شهباز” و”أندار” في الولاية.

🇦🇫 52 KILLED, 65 INJURED IN DEADLY AFGHANISTAN BUS ACCIDENTS

Two tragic bus accidents on the Kabul-Kandahar Highway in central Afghanistan claimed 52 lives and left 65 injured, officials confirmed Thursday.

One bus collided with a fuel tanker near Shahbaz village in Ghazni… pic.twitter.com/kjn6sns2nl

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 19, 2024