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أفغانستان.. مصرع 52 شخصا في حادثي سير لحافلتي ركاب- (صور وفيديو)

19 - ديسمبر - 2024

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كابل: قتل 52 شخصًا على الأقل جراء حادثي اصطدام حافلتي ركاب بصهريج وقود وشاحنة، الخميس، بولاية “غزني” شرقي أفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن الحادثين وقعا الليلة الماضية، في منطقتي “شهباز” و”أندار” في الولاية.

وأوضح بيان صادر عن مديرية الصحة في غزني، أن 52 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الحادثين وأصيب 76 آخرين.

وتعليقًا على الحادثين، نشر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، رسالة تعزية، مؤكدًا صدور تعليمات من أجل التحقيق بأسباب الحادثين.

(الأناضول)

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