أفغانستان.. مصرع 79 مهاجرا مرحلين من إيران بحادث سير- (صور)

منذ 22 دقيقة

كابول: لقي 79 مهاجرا أفغانيا مرحلين من إيران مصرعهم في ولاية هرات على الحدود بين البلدين، إثر اصطدام حافلة كانت تقلهم بدراجة نارية وشاحنة بضائع.

وقال متحدث وزارة الداخلية الأفغاني، عبد المتين قاني، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، إن 79 شخصا بينهم 19 طفلا رُحِّلوا من إيران، وأثناء عودتهم إلى أفغانستان لقوا مصرعهم جراء حادث سير وقع في ولاية هرات.

وأفاد المتحدث بإصابة شخصين في الحادث، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

بدوره ذكر أحمد الله متقي، مدير الثقافة والإعلام في ولاية هرات، في بيان نشره على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أن الحافلة التي كانت تقل المهاجرين اصطدمت بدراجة نارية وشاحنة بضائع.

وعام 2023 بدأت عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين من إيران، وغالبيتهم العظمى من الأفغان.

وتسارعت وتيرة هذه العمليات عقب أنباء تفيد باتهام مواطنين أفغان دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، بارتكاب “أعمال إرهابية وتخريبية لصالح إسرائيل”.

وأعلن نادر ياراحمدي، رئيس إدارة شؤون الأجانب واللاجئين في وزارة الداخلية الإيرانية، في 11 يوليو/ تموز الماضي، أن أكثر من 772 ألف مهاجر أفغاني غير نظامي غادروا إيران منذ 21 مارس/ آذار الماضي.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

