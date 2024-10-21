أفلام مغربية تتنافس على 4 فئات في مهرجان طنجة السينمائي- (صور)

الرباط- “القدس العربي”:

تتواصل في مدينة طنجة (شمال المغرب) فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي برعاية العاهل محمد السادس، وفي هذا الصدد عرضت يوم السبت إنتاجات فنية جديدة، اندرجت ضمن المسابقات الأربع: الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام المدارس ومعاهد السينما، بالإضافة إلى الأفلام المندرجة ضمن خانة “بانوراما” خارج المسابقة.

ففي صنف الأفلام الروائية الطويلة، قُدّم فيلم “قصة وفاء” للمخرج عبد العالي الطاهري، من بطولة: محمد ضهرا، محمد خيي، أمين ناجي، بنعيسى الجراري، البشير واكين، طارق الخالدي، أحمد شركي، بوجمعة الجميعي، هيام لمسيسي.

ويحكي الفيلم قصة “ماجد”، شخص ذي إعاقة، اختطفته عصابة خلال حفل زفاف، واحتُجز في تندوف لمدة 20 عامًا، حيث تحمل التعذيب والاستجوابات دون أن يتخلى عن وطنيته، كما ظلّ حبه لوفاء ثابتًا. وبمساعدة بعض الصحافيين، كشف ماجد عن الفظائع التي عاناها في المخيمات، مما أدى إلى تحريره.

وعرض أيضا فيلم “صمت الكمنجات” للمخرج سعد الشرايبي، من بطولة: مريم بوعزاوي، عز العرب الكغاط، خلود بطيوي، عادل أبا تراب، إلياس عامل، أميمة الشفشاوني. وهو يدور حول قصة “حفصة”، شابة تبلغ من العمر 18 سنة، عمر يكون فيه كل شيء ممكنًا، حيث تفتح لك الحياة أبوابها، يعيش معلمها جدها “الحاج علال”، الموسيقي المتميز، أيامه الأخيرة مشلولا، ويرغب أكثر من أي وقت مضى في استغلال لحظاته الأخيرة ليجعل من حفيدته حفصة وريثته الموسيقية.

وفي صنف مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، تابع جمهور المهرجان فيلم “حمل، خروف وغربان” لأيمن حمو، حيث يجد “قاسم” نفسه وهو على وشك إنهاء فيلمه في حالة من الارتباك بفعل حالة والده الحرجة. مما يضطر لتوقيف التصوير، ليسارع الزمن للحاق بوالده آملا في أن تحدث معجزة، غير أن الحقيقة تظل تساءله بعمق كاشفة أمامه مخاوفه وندمه الدفين.

وتحت عنوان “أنين صامت” يدور فيلم المخرجة مريم جبور في حي شعبي قرب البحر، حيث يعيش “يونس” مع والده الصياد. يعاني الابن البالغ من العمر 28 سنة من مرض التوحد، يتسبب له في اضطرابات، ويدخله عالمه الخاص به، في الوقت الذي يقضي أبوه معظم يومه في البحر، ويحاول بإمكانياته الخاصة وثقافته البسيطة معالجة ابنه بطرق تقليدية.

وضمن فئة الأفلام الوثائقية، قدم فيلم “العربي، جوستو… والآخرون” لكل من ليلى الأمين الدمناتي وعبد الحميد كريم، ويدور حول “يانيس”، اللاعب الشاب في “أولمبيك مرسيليا”، الذي يكتشف خلال رحلة صيفية في المغرب أن الملعب الذي يتدرب فيه هو نفس الملعب الذي بدأ فيه “العربي بن مبارك”. برفقة والده، يقوم برحلة عبر تاريخ كرة القدم المغربية، حيث يتعرف على أساطير أمثال: بلمحجوب، بن مبارك، وجوست فونتين، ومسيرتهم البارزة.

كما عرض المخرج حسن بنجلون فيلمه الوثائقي “جوك الأخير في الملاح”، الذي يركز على سيرة عمران المالح، المعروف باسم جوك، عاشق للموسيقى و”أركيولوجي حقيقي” للجاز في المغرب. اسم الشهرة الخاص به، الذي يعني “الأوركسترا” باللهجة المغربية، يعكس حياته المكرسة للإيقاع. وُلد في الأربعينيات في الملجأ بمدينة الدار البيضاء، حيث نشأ في الفقر، ولكن أيضًا في الفرح والأخوة.

وفي صنف “أفلام المدارس ومعاهد السينما” عُرض فيلمان، الأول بعنوان “لايف” لمخرجه شكير لخليفي، وجاء في ملخصه: “في غرفة نوم وإضاءة خافتة، نرى سيدة ترتدي عباية سوداء وتضع كمامة مزركشة على وجهها مكياج مبالغ فيه، وأمامها هاتف على حامل بإضاءة دائرية، تقوم السيدة بحركات إغراء. مع مرور الوقت نكتشف حقيقة ما تقوم به”.

وتحت عنوان “أمل” قدمت المخرجة ضحى صفصافي فيلمها الذي يحكي عن “أمل”، شابة حامل وفي مرحلة الطلاق، تتلقى خبر احتضار والدها، فتقرر زيارته بعد خمس سنوات. إلّا أن لقاءها به لم يتيسر كما توقعت، ووجدت نفسها مضطرة للاعتناء به رغم قصر المدة المتبقية على وفاته.