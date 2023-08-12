أفلام من «كان» و«برلين» تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة ـ «القدس العربي»: بمناسبة التحضيرات المكثفة للدورة الـ45 المرتقبة، من مهرجان القاهرة السينمائي، التي ستُنظّم في الفترة الممتدة من 15 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أعلن القائمون على المهرجان عن تقديم مجموعة من أرقى الأفلام الفنية العالمية، التي تشتهر بمشاركتها في أبرز المهرجانات السينمائية العالمية وتتوج بجوائز مرموقة، إلى جانب استحسان الجماهير واعتراف النقاد. يسعى المهرجان جاهدًا ليكون أول من يُقدّم هذه الأعمال الرائعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتنوع الأفلام التي سيتم عرضها في المهرجان بمواضيعها المتعددة، التي تناقش جوانب حياتية شخصية وقضايا مجتمعية راهنة، حيث تأتي هذه الأعمال من مناطق جغرافية مختلفة حول العالم، يعد هذا التنوّع والاختلاف أحد المعايير الأساسية التي يعتمدها المهرجان في عملية اختيار الأفلام المشاركة.

من ساحة مسابقة مهرجان برلين السينمائي في دورته الأخيرة يعرض المهرجان فيلم «فتى الديسكو» للمخرج جياكومو أبروسيزي، يروي الفيلم قصة متشابكة، حيث يتقاطع مصير شخصين ذوي خلفيات وثقافات متباينة. نتعرف على أليكسي، الشاب البيلاروسي الهارب من ماضيه المرير، الذي يجد نفسه جنديًا في الفيلق الأجنبي الفرنسي بحثًا عن الهوية والحياة الجديدة، و «جومو» الناشط الثوري من دلتا النيجر.

ومن الأعماق الأسترالية تبرز قصة مؤثرة في فيلم «بقاء اللطف» للمخرج رولف دي هيير. يقدم الفيلم تجربة محورية ترسم لنا مشهدًا ملونًا من الصراعات والتحديات. نعيش رحلة المرأة ذات البشرة السوداء، التي تترك وراءها ماضًيا مأساويًا لتجد نفسها في معركة من أجل البقاء. تتخذ القرار بالهرب وتنطلق في رحلة طويلة تنقلها من الصحراء الشاسعة إلى المدينة المليئة بالتحديات. تعكس هذه القصة القوة الإرادية والإصرار في مواجهة الصعاب.

ومن لقاءات مهرجان برلين السينمائي، يظهر لنا فيلم «سامسارا» للمخرج الإسباني لويس باتينيو. يأخذنا الفيلم في رحلة إلى لاوس، حيث نتعرف على مجموعة من المراهقين الدارسين في المعابد البوذية. تتقاطع حياتهم مع قصة شاب يعبر النهر يوميًا لقراءة نص لامرأة مسنة، في رحلة روحانية وجمالية.

«وقال الملك» فيلم وثائقي من إخراج أكسيل دانيلسون وماكسيملين فان إيرتريك ومن إنتاج المخرج السويدي الشهير روبن أوستلند، يتناول تاريخ الصور المتحركة منذ بدايتها وحتى لحظتنا الحالية التي يحتوي العالم فيها على 45 مليون كاميرا. الفيلم رحلة مذهلة عبر الصور وتاريخها تتنقل بين بدايات اختراع الكاميرا السينمائية إلى كاميرا الويب وعصر الإنترنت مرورًا بلحظات هامة بينها أول عرض للصور المتحركة. شارك الفيلم في مهرجاني برلين وصندانس وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام الوثائقية العالمية في الأخير.

كما يعرض المهرجان فيلم «وحش» للمخرج هيروكازو كورييدا، الذي شارك في مسابقة مهرجان كان 2023 ويدور حول الحب والواجب والصراع الاجتماعي، حيث تشعر والدة ميناتو بأنه يتصرف بغرابة، وتحس بوجود خطأ ما، وتكتشف أن مُعلمه هو المسؤول عن ذلك، فتسرع إلى المدرسة مطالبة بمعرفة ما يجري. تتكشف القصة تدريجيًا من خلال وجهات نظر الأم والمُعلم والطفل، لنعرف حقيقة ما حدث. وفاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان 2023.

فيلم «حانة ذا أولد أوك» يدور حول المساحة العامة الأخيرة التي يتجمع فيها مجتمع من العاملين بالمناجم الذي كان مزدهرًا في الماضي، لكنه انحدر بعد 30 عامًا من التراجع، «تي جيه بالانتين» مالك الحانة يتمسك ببقائها، لكن مع وصول اللاجئين السوريين إلى المنطقة، يصبح المكان مساحة للنزاع، وخلال الفيلم يلتقي تي جيه بيارا الشابة السورية المصورة وتنشأ بينهما صداقة قوية، لكن هل يستطيع مجتمعان مختلفان إيجاد طريقة لفهم بعضهم البعض؟ حيث يحكي كين لوتش في فيلمه الأحدث الذي عرض للمرة الأولى عالميًا في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2023 عن دراما مؤثرة تتمحور حول الخسارة والخوف والأمل وتقبل الآخر. جدير بالذكر أن لوتش قد أعلن أن الفيلم هو آخر عمل سينمائي له.

ومن مسابقة مهرجان كان السينمائي، يعرض فيلم «التاريخ المتحرك» عن تطور الصور المتحركة منذ نشأتها حتى وقتنا الحالي، حيث يجمع بين إخراج أكسيل دانيلسون وماكسيملين فان إيرتريك، وإنتاج المخرج السويدي البارز روبن أوستلند. يأخذنا الفيلم في رحلة زمنية مذهلة عبر مسيرة الصور المتحركة، من ابتكار الكاميرا السينمائية إلى الأوقات الحديثة التي امتلأت فيها العالم بـ 45 مليون كاميرا.

وفي فيلمه «أيام ممتازة» يقدم المخرج الألماني البارز فيم فيندرز رواية مميزة تأخذنا إلى اليابان. يرصد الفيلم حياة هيراياما، عامل النظافة الذي يعيش حياة بسيطة في طوكيو. بينما يقوم بمهامه اليومية، يجد السعادة في الفن والموسيقى. مع تقدم القصة، تتقاطع مصائر مجموعة من الشخصيات غير المتوقعة، ما يكشف عن جوانب مختلفة من شخصية هيراياما وماضيه. حاز الفيلم على جائزة لجنة التحكيم المسكونية، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل من بطله كوجي ياكوشو.

ومن برلين «أيضا» يعرض المهرجان فيلم «الوهم» للمخرجة الإيطالية أليشي رورفاكر، تدور أحداث الفيلم حول فرقة «تومبارولي» التي تبحث عن عجائب قبور قديمة لبيعها كتحف أثرية. تتطور الأحداث عندما يبحث قائد الفرقة عن حبيبته المفقودة، ويقود الفيلم إلى عالم من الخيال والحقائق المعقدة.

من بين الأفلام المميزة التي يعرضها المهرجان «أوراق متساقطة» الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «كان» يروي الفيلم قصة رجل وامرأة يجمعهما الصدفة في ليلة باردة في هلسنكي، وكيف يسعى الاثنان للعثور على الحب في عالم مليء بالتحديات والمفاجآت.

في سياق آخر، يأخذ فيلم «عن الأعشاب الجافة» الجمهور في رحلة مع سامت، مدرس الفنون الذي يعاني من التعقيدات والأزمات الشخصية أثناء خدمته الإلزامية في الأناضول. ترسم القصة صورة واقعية للتحديات التي يواجهها الشخص العادي في مواجهة المشاكل والقلق.

أخيرًا، ومن كان أيضا يلقي فيلم «حرارة وحشية» الضوء على عالم مهدد بكارثة شمسية هائلة، ويتبع مغامرة صبي يواجه تحديات متعددة في رحلته. يُظهر الفيلم تفاعلاته مع مواقف غير متوقعة تكشف عن قوته وقدرته على التغلب على مخاوفه.