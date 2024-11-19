سياسة | عربي

أفيخاي أدرعي ينشر فيديو يقول إنه من جنوب لبنان

منذ 57 دقيقة

المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي- (لقطة شاشة)

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”: نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مجموعة صور ومقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، قال إنهم من جنوب لبنان.

وكتب على منصة “إكس”: “العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ كفركلا والعديسة. تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية”. وأضاف “جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل حول عملية اختطاف واستهدافات للجيش ومسعفين ومدنيين
منذ 6 ساعات
«حزب الله» يصد محاولات تقدم إسرائيلية في الجنوب ويصيب 6 بصواريخه على المستوطنات
منذ 23 ساعة
هوكشتاين يصل بيروت غدا ليتسلم الرد اللبناني على اقتراح الهدنة الأمريكي
18 - نوفمبر - 2024
اجتماع لمنظمة “اليونيسكو” لمنح الحماية لمواقع أثرية في لبنان من العدوان الاسرائيلي
18 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية