أفيخاي أدرعي ينشر فيديو يقول إنه من جنوب لبنان

بيروت- “القدس العربي”: نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مجموعة صور ومقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، قال إنهم من جنوب لبنان.

وكتب على منصة “إكس”: “العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ كفركلا والعديسة. تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية”. وأضاف “جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا”.

العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ #كفركلا والعديسة. تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله الارهابي إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية. جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا. pic.twitter.com/BibPkIPuSk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2024