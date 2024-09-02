أقطاي لـ«القدس العربي»: أنقرة تضغط على واشنطن لوقف الحرب

إسطنبول ـ «القدس العربي»: قال المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأكاديمي والسياسي ياسين أقطاي، إن تركيا تكثّف الجهود الدبلوماسية وتضغط ولا سيما على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

واكد في حوار مع «القدس العربي»، أن موقف تركيا مما يجري في قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، هو موقف داعم «مئة في المئة لفلسطين ولحركة «حماس» وجميع المكونات الفلسطينية، لأن تركيا ضد الاحتلال وترفض جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال «نحن نستحي أن نقول أي شي لأهلنا في غزة. هم أبطال الأمة. وأبشّرهم أنهم هم الأقرب منا إلى الله، ودائما دعواتنا لله، «الله يستخدمنا ولا يستبدلنا وندعوه أن يستخدمنا في جهادهم وعملهم، ونحن بكل قلبنا معهم».

وأضاف «رفعوا رأس الأمة بمواقفهم البطولية، وهم من علم العالم معنى الصبر الحقيقي، وهو ما يعيشه الشعب الفلسطيني، وهم يدافعون عن وطنهم وأرضهم وعلمونا أسمى معاني التضحية، فشكرا جزيلا لهم والله يحفظهم.»

وأشار إلى ان موقف تركيا الداعم لفلسطين لا يختصر بالقول فقط «بل تقدم تركيا كل الدعم السياسي والإنساني والدبلوماسي والأعمال الإغاثية وأي عمل متاح أمامها لدعم فلسطين، وبكل تأكيد بسبب البعد الجغرافي عن فلسطين فجلّ ما تقدمه تركيا لدعم فلسطين هو الجهود الدبلوماسية الداعمة للقضية».

وأشار إلى أن تركيا أخذت على عاتقها المخاطرة بالقول إنها «لا تعتبر «حماس» تنظيماً إرهابياً، وكسرت الحصار على هذه المفاهيم حيث كان المجتمع الدولي وعدد من الدول الإسلامية للأسف يعتبرون «حماس» إرهابية، ولكن (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان أعلن بكل وضوح وجرأة أن تركيا لا تعتبر «حماس» تنظيماً إرهابياً، بل هو تنظيم ذو قوة وطنية ومشابه للحركة الوطنية التي أنقذت تركيا من الاحتلال قبل مئة سنة».

وتابع «وهذا هو دعم لا محدود، ولن يقل، وهو دعم حقيقي، وعقب هذا الإعلان، طرقت تركيا جميع المحافل الدبلوماسية لدعم هذا الجانب.

وبكل تأكيد المرغوب والمؤمل أن توقف تركيا هذه الحرب ، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، وتركيا تعمل من خلال المسار الدبلوماسي على الضغط على أمريكا لإيقاف هذه الحرب».

وعند سؤال المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عما إذا كان موقف تركيا هذا هو الذي غيّبها عن طاولة المفاوضات، قال أقطاي «بكل تأكيد عند إعلان تركيا موقفها بكل وضوح سقط الحياد، لم تعد تركيا جزءاً من التفاوض وسقط حقها في المشاركة في المفاوضات بحجة غياب الحياد، وللأسف هذه المفاوضات كانت تحتاج وجود تركيا بقوة على الطاولة في هذا الأمر الهام، للأسف أن السبب الذي غيب تركيا هو موقفها الداعم لحركة «حماس»، ولكن هذه المعايير لم تحسب على أمريكا، والجميع يعلم أن أمريكا بكل وضوح تدعم إسرائيل دعماً غير محدود، ولكنها تبقى أمريكا على طاولة المفاوضات».

وفيما يخص مساعي تركيا أمام المحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال، وآخرها انــــضمام تركيا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قال أقطاي لـ«القدس العربي» إنه قد لا تكون هنالك جـــدوى من هذه المساعي «لأن أمريكا وإسرائيل لا يهتمان ولا يعترفان بأي قرار دولي، ولكن برأيي فإنّ لهذا الأمر قيمة كبيرة، وكل فعل ونشاط وكل كلمة لها قيمة في دعم القضية ونصرة غزة، هذه المعركة هي معركة ميدانية وفي كل الساحات وكل عمل له قيمة، وكــــما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) «مَن رأى منكم منكرا فليــــــغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».