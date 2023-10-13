أقل من 5000 فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

القدس المحتلة – «القدس العربي»: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول الى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تزامناً مع موعد صلاة الجمعة، حيث سمحت لكبار السن بالدخول شريطة أن يكونوا من سكان البلدة القديمة في القدس؛ وذلك في الجمعة الأولى لـ “طوفان الأقصى”.

وقالت مصادر في وزارة الأوقاف الإسلامية إن عدد الذين سمح لهم بالدخول والصلاة في الأقصى لم يتجاوز 5 آلاف مصل.

وقمعت قوات الاحتلال المصلين عند باب الأسباط وحي واد الجوز في القدس ومنعتهم من الصلاة في المنطقة، وألقت قنابل الغاز بكثاقة صوب المصلين، ما أدى إلى إصابات في صفوف الأهالي. كما اعتدت قوات الاحتلال على الشبان في شارع الجثمانية، ووضعت حاجزا في طريق باب حطة المؤدي الى المسجد الأقصى.

وأدى المصلون الصلاة في أقرب نقطة للمسجد، عقب فرض قوات الاحتلال تشديدات ومنعهم من الوصول الى الأقصى.

وفرغت شوارع البلدة القديمة التي كانت تضج بالزوار كل جمعة جراء إغلاق الاحتلال الطرق ومنعه الأهالي من الوصول الى القدس العتيقة والمسجد الأقصى.

وحولت قوات الاحتلال مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.

وأفاد مرابطون أن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن البلدة القديمة محاصرة تماما، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكرر ضباط شرطة الاحتلال على بوابات الأقصى جملة “الأقصى مسكّر عشان الحرب” بهدف إرجاع المصلين الفلسطينيين ومنعهم من الدخول.

يذكر أن شرطة الاحتلال كانت تعمل قبل معركة طوفان الأقصى على تقييد ومنع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين في الصباح وبعد الظهر، أما منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيمنع الدخول على مدار الساعة وخلال الصلوات الخمس.

وتعاملت شرطة الاحتلال مع المصلين بطريقة مزاجية حيث منع رجال وهم فوق الستين من عمرهم من الدخول فيما منعت حواجز أمنية دخول رجال فوق الأربعين وهو أمر تكرر على مدى أيام الأسبوع الماضية.

وظل المصلون طوال الأيام الستة الماضية يصلون عند أعتاب سور القدس في أقرب نقطة يستطيعون الوصول إليها، كما فعل الفلسطيني محمد السعدي.

وأسهم إغلاق الحواجز العسكرية على مداخل مدينة القدس في تقليص أعداد المصلين أيضا، حيث يسكن عشرات آلاف المقدسيين خارج جدار الفصل العنصري، وبعد إغلاق الحواجز الرئيسية مثل قلنديا وحزما إبان معركة طوفان الأقصى حُرموا من دخول القدس والوصول إلى الأقصى.

يذكر أن أعداد الحراس تقلصت إلى النصف، حيث وصلت في الوردية الصباحية إلى نحو 30 حارسا، بعد أن كانوا يتجاوزون في الأيام الماضية 60 حارسا، كما أن شرطة الاحتلال منعت وحدات الحراس التعزيزية – التي تراقب المقتحمين عن كثب – من الاقتراب من مجموعات المستوطنين خلال اقتحامهم.

وأغلقت القوات أبواب البلدة القديمة في القدس ومداخل بلدات أخرى بعد عملية إطلاق النار.

ووقعت يوم أول أمس عملية مسلحة استشهد على أثرها الشاب المقدسيّ، خالد محتسب، من بلدة بيت حنينا (21 عاماً) بعد إطلاق الاحتلال النار عليه، بالقرب من البلدة القديمة في القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار باتجاه الشاب بالقرب من باب الساهرة في البلدة القديمة، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار.

وأسفرت العملية عن إصابة 6 من بينهم جنديان من قوات الاحتلال أصيبوا بجروح خطرة.

والشهيد محتسب هو سكرتير جبهة العمل الطلابي التقدمي في جامعة بيت لحم. وتبنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية العملية.