أكاديمية «إيمي» ترفض طلب 150 فنانًا سحب ترشيح الإعلامية الفلسطينية بيسان عودة

لندن ـ «القدس العربي»: أثار طلب أكثر من 150 من قادة صناعة الترفيه لسحب ترشيح جائزة»إيمي» للأخبار والأفلام الوثائقية لعام 2024 من بيسان عاطف عودة جدلا كبيرا. ما دفع أكاديمية علوم وفنون التلفزيون للرد.

وقع على الخطاب عدد من الممثلين والمنتجين، المتعاطفين مع إسرائيل، منهم ديبرا ميسينج، وسلمى بلير، وشيري لانسينج، وريك روزن، وخاييم سابان، ومايكل روتنبرغ، وغيرهم.

وقال المؤسس المشارك ورئيس «المجتمع الإبداعي» ديفيد رينزي، في بيان: «يجب على الأكاديمية أن تقرر – إما أن تتغاضى عن قتل المدنيين الأبرياء أو يمكنها الاستماع إلى مجتمع الترفيه، والوقوف ضد الكراهية والعنف»!

وفي رسالة موجهة إلى آري إنجل، المدير التنفيذي لـ»كرياتيف كوميونيتي فور بيس» أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ناتاس» آدم شارب، أن بعض المستندات التي تم النظر فيها في الماضي لجائزة إيمي «كانت مثيرة للجدل، مما أعطى منصة للأصوات التي قد يجدها المشاهدون مرفوضة أو حتى بغيضة. لكن الجميع كانوا في خدمة المهمة الصحافية لالتقاط كل جانب من جوانب القصة الخبرية».

وقالت رسالة الأكاديمية: «نشكركم على رسالتكم في 19 أغسطس/آب 2024، بشأن ترشيح فيلم «أنا بيسان من غزة وما زلت على قيد الحياة» لجائزة إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية لعام 2024.

لقد اعترفت جوائز إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية بالتميز في الصحافة التلفزيونية منذ ما يقرب من نصف قرن. لقد أخذت البرامج والتقارير المكرّمة المشاهدين إلى الخطوط الأمامية لكل صراع عالمي، وسبر أغوار الانقسامات السياسية والثقافية، وسعت إلى إلقاء الضوء حتى على أصعب الظروف. كانت بعض هذه الأعمال مثيرة للجدل، مما أتاح منصة للأصوات التي قد يجدها بعض المشاهدين مرفوضة أو حتى بغيضة. لكن الجميع كانوا في خدمة المهمة الصحافية المتمثلة في التقاط كل جانب من جوانب القصة.

في كل حالة، يتم تحكيم المشاركات المقدمة إلى هذه الجوائز للأخبار والأفلام الوثائقية من قبل صحافيين ذوي خبرة من مختلف المؤسسات الإخبارية المتعددة، الذين يعملون بصفة تطوعية مستقلة. لا تتدخل الأكاديمية في حكم هؤلاء الصحافيين أو تلغيه إلا في حالة انتهاك قواعد المنافسة، ولا نحدد أهلية أو عدم أهلية التقارير الإخبارية بناءً على الآراء السياسية الممثلة.

وأضافت الرسالة «قد تمت مراجعة تقرير «إنها بيسان من غزة وما زلت على قيد الحياة» من قبل لجنتين متعاقبتين من القضاة المستقلين، بما في ذلك القيادة التحريرية العليا من كل شبكة إخبارية أمريكية مهمة. وقد تم اختياره للترشيح من بين أكثر من 50 مشاركة في واحدة من أكثر الفئات تنافسية لهذا العام».

وقد تم تكريم العمل أيضًا للإنجاز الصحافي من قبل جوائز بيبودي وجوائز إدوارد آر مورو، والتي تدير كل منها عمليات ومنظمات منفصلة تمامًا عن «ناتس» ومجلة «إيميز» للأخبار والأفلام الوثائقية.

وتابعت: «ناتس» على علم بالتقارير المذكورة في رسالتك، والتي ظهرت في البداية من قبل مستشار الاتصالات في المنطقة، والتي يبدو أنها تظهر بيسان عودة في سن المراهقة تتحدث في مختلف الاجتماعات المرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ ستة إلى تسعة أعوام. لم تتمكن «ناتس» من تأكيد هذه التقارير، ولم تتمكن حتى الآن من الكشف عن أي دليل على تورط معاصر أو نشط لعودة مع منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

والأهم من ذلك هو أن المحتوى المقدم للنظر في الجائزة كان متسقًا مع قواعد المنافسة والسياسات الداخلية، وبناءً على ذلك، لم نجد أي سبب حتى الآن لإلغاء الحكم التحريري للصحافيين المستقلين الذين راجعوا المادة».

وكان تم ترشيح عودة، إلى جانب المنصة الإعلامية AJ+، في فئة أفضل القصص الإخبارية والبرامج الوثائقية عن فيلم «أنا بيسان من غزة وما زلت على قيد الحياة». تسرد الوثيقة محنة عائلتها أثناء فرارهم من قصف منزلهم في بيت حانون إلى المنطقة التي وصفها الاحتلال بالآمنة، وهي مستشفى الشفاء.

وقد اشتهرت الإعلامية بتوثيق هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ عملية طوفان الأقصى.