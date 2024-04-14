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أكاديمية رياضية في غزة تعلن استشهاد 3 أطفال من منتسبيها في قصف إسرائيلي- (صور)

14 - أبريل - 2024

الطفلان الشهيدان سامي ومحمد أبو عيسى

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لندن- “القدس العربي”:

أعلنت أكاديمية الوحدة الرياضية في غزة، الأحد، استشهاد 3 أطفال من منتسبيها في غارات إسرائيلية على مدينة دير البلح، وسط القطاع، فيما ارتفع عدد الشهداء من أبناء الحركة الرياضية الفلسطينية إلى 106.
وقالت أكاديمية الوحدة عبر حسابها على فيسبوك: “استشهاد اللاعبين سامي بلال أبو عيسى، ومحمد بلال أبو عيسى. قلوبنا تتمزق لفراقهم”.
وأشارت في منشور آخر إلى استشهاد الطفل ادم رامز نبهان في قصف إسرائيلي آخر يوم الجمعة الماضي.
وقال مصدر طبي الأحد، إن اللاعبين سامي (4 أعوام) ومحمد أبو عيسى (6 أعوام) قُتلا، السبت، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلا سكنيا وسط مدينة دير البلح.
وأوضح المصدر نفسه، بأن اللاعب نبهان (6 أعوام) قُتل بقصف إسرائيلي آخر على مدينة دير البلح الجمعة الماضي.

من جهته، أفاد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الشهداء الرياضيين جراء العدوان الإسرائيلي، إلى 106، بينهم 28 طفلا.

وأوضح أن إسرائيل دمرت 55 منشأة رياضية، منها 45 لكرة القدم، بواقع 38 منشأة في قطاع غزة، و7 منشآت بالضفة الغربية.

وأضاف الاتحاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 رياضيا في الضفى الغربية، فيما لا تتوفر إحصائيات نهائية من قطاع غزة نظرا لقلة المصادر، ووجود مفقودين.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 2:52 م

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا الفساد العظيم الذي ترتكبه عصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن هذا لظلم عظيم يقع على أطفال فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀

    رد

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