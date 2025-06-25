أكاديميون ينسحبون من منتدى علمي في الرباط احتجاجا على مشاركة إسرائيليين

“القدس العربي”: أعلن عدد من الأكاديميين المغاربة والأجانب مقاطعتهم للمنتدى العالمي الخامس لعلم الاجتماع، المقرر عقده في الرباط خلال يوليو/تموز المقبل، احتجاجا على مشاركة أكاديميين إسرائيليين في فعالياته.

وجاء هذا الموقف من خلال منشورات لعدد من الباحثين والأكاديميين عبر منصة “فيسبوك”.

وعبّر الأكاديمي المغربي عصام الرجواني، في منشور له الأربعاء، عن رفضه لما وصفه بـ”التطبيع الأكاديمي، وتلميع الإبادة الجماعية الإسرائيلية”.

وأعلن الرجواني، وهو أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة (شمال المغرب)، مقاطعته الرسمية للمنتدى، المزمع تنظيمه في جامعة محمد الخامس (حكومية) ما بين 6 و11 يوليو المقبل.

وقال في منشوره: “في الوقت الذي يخوض فيه الكيان الصهيوني حرب إبادة وحشية ضد الفلسطينيين في غزة، لا يمكن لعلماء الاجتماع المغاربة أن يُسهموا في تلميع صورته أو يتورطوا في هذا العار”.

من جهته، أعلن الباحث في جامعة بلجيكية، ناجي مروة، رفضه المشاركة في المنتدى رغم قبول بحثه سابقا، مؤكّدا عبر “فيسبوك” يوم الثلاثاء أن انسحابه جاء بعد التأكد من مشاركة ممثلين عن “الكيان الصهيوني”.

وأضاف مروة أن “مجموعة من الباحثين والأكاديميين من جامعة غنت في بلجيكا أعلنوا رسميا مقاطعتهم لهذا المؤتمر”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي السياق نفسه، دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (وهي هيئة غير حكومية) يوم الأربعاء، الأكاديميين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني إلى الضغط على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع لإلغاء مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين.

وتُعد الجمعية الدولية لعلم الاجتماع، وهي الجهة المنظمة للمنتدى، مؤسسة غير حكومية تضم عدداً من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم.

وأهابت الحملة، في بيان لها، بالباحثين إلى “إلغاء كافة أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والأكاديمي مع إسرائيل، التي تُسهم في ترسيخ وجودها غير القانوني ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ندعو المشاركين للضغط على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) لإلغاء مشاركة الأكاديميين الذين يمثلون المؤسسات الإسرائيلية في المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا، الذي يعقد في جامعة محمد الخامس في الرباط، ولمقاطعة المنتدى في حال لم تتجاوب الجمعية الدولية للنداء. pic.twitter.com/5wYKQotbhN — حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) (@BDS_Arabic) June 25, 2025

ومن المرتقب أن يشهد المنتدى العالمي الخامس مشاركة أكثر من 4500 باحث من نحو 100 دولة.

(الأناضول)