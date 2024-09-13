أكاديمي إسرائيلي بارز: مقولة واحدة صدرت عن ترامب خلال المناظرة يجب أن تُقلق تل أبيب كثيراً

الناصرة- “القدس العربي”: يرى أكاديمي إسرائيلي بارز، وعضو كنيست سابق عن حزب “يسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان، يوسي شاين أن مقولة واحدة صدرت عن دونالد ترامب، يجب أن تُقلق إسرائيل جداً، منوّهاً لتحذيره بأن إسرائيل ستزول بعد عامين بحال انتخب الأمريكيون كامالا هاريس رئيسةً للولايات المتحدة، ويقول إن حديثه يظهر أن إسرائيل تبدو دولة ضعيفة تعتمد في وجودها على الولايات المتحدة، بل باتت عبئاً اقتصادياً وسياسياً عليها.
الكاتب: إسرائيل فقدت مكانتها كضحية، ويتم التعامل معها كعبء، لا كرصيد، وأنها منطقة مأزومة غير مغرية، تعيش حرباً لا تنتهي
في مقال نشره موقع القناة 12 العبرية، يقول شاين إن الأمريكيين الذين شاهدوا، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، المناظرة ما بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، نسوا تقريباً أن بايدن لا يزال رئيساً للولايات المتحدة. ويقول أيضاً إنه قد يكون هذا الإنجاز الأكبر لهاريس التي أنقذت الحزب الديموقراطي من انهيار مطلق، بعد فشل بايدن في المناظرة مع ترامب، خلال شهر تموز/يونيو الماضي، ولذلك، هي الرابح الأكبر في تلك الليلة. لافتا أنه لم يتبقَّ سوى شهرين فقط لموعد الانتخابات وهاريس في تعادُل هشّ مع ترامب، وسيتم حسم الانتخابات في عدة ولايات، مثل بنسلفانيا وكارولينا الشمالية، وأيضاً جورجيا.
ويضيف: “لدى هاريس نقطة تموضُع جيدة لتجنيد ناخبين جدد مع اقتراب موعد الانتخابات، وخصوصاً في أوساط الشباب. الزخم كان معها، ونجحت خلال ليلة المناظرة في الظهور كممثلة للجيل الجديد الذي يريد تصحيح الروح والرسالة الأمريكية في العالم. لم تتخوف من ترامب، والاستخفاف به كان في الحد المطلوب”.
طبقاً ليوسي شاين، تطرح هاريس رؤية مستقبل واعد أكثر، وأكثر إشراقاً، في أمة منقسمة، وهي رؤية مع مسؤولية اجتماعية واقتصادية إزاء الطبقة الوسطى وكبار السن والشباب. كما تطرح رأسمالية أقل عدوانية وتوحّشاً، وعالماً يستند إلى الحرية، في الوقت نفسه، أيضاً هاريس تلتزم الديمقراطية في العالم، والحفاظ على أوكرانيا في مواجهة “عدوانية” بوتين.
ويضيف: “إنها أيضاً ضد تحالف “القادة الأقوياء” المُعادين للديموقراطية، الذين يقفون في صف ترامب”. ويعتبر أن دونالد ترامب ظلّ على ما هو عليه، فقد هاجم إدارة بايدن، واتهمها بأنها الأسوأ في التاريخ، واتهم هاريس بالجبن والضعف، دان أيضاً إدارة بايدن التي جعلت الولايات المتحدة تتراجع إلى مكانة أمة عالم ثالث، أمة ضعيفة وقذرة، جسدياً ونفسياً، وغارقة باللاجئين الذين يأكلون الكلاب والقطط، بحسب كلامه. منبهاً أن هذه الانتقادات موجهة أساساً إلى الناخبين اليمينيين الذين أصابهم اليأس من أمريكا، ذات الحدود المخترقة من طرف “التقدمية المجنونة الانتحارية”.
ويلفت الأكاديمي الإسرائيلي أن هاريس، بدورها، أبعدت نفسها عن هذا الوصف بنجاعة فقد ظهرت كمرشحة مركزية وبراغماتية مستعدة بشكل طبيعي تقريباً للتحدي وكانت جدية، وأيضاً لطيفة ومتزنة، وركزت على طرح الحلول العملية.
وحسب شاين، أثبتت المناظرة أن الإسرائيليين موجودون في موقع سيئ في النقاش الداخلي الأمريكي: “يتم التعامل مع إسرائيل كعبء، وليس كرصيد، وأنها منطقة مأزومة غير مغرية، تعيش حرباً لا تنتهي. لا يتم التعامل مع إسرائيل على أنها حليف قوي، وفي الوقت نفسه، فقدت مكانتها كضحية. هذه المكانة إشكالية، فنحن لسنا أقوياء بما يكفي بالنسبة إلى ترامب، لأن دولتنا ستُباد خلال سنتين من دونه، بحسب كلامه. يجري هذا في الوقت الذي تراجعت موجة التعاطف مع إسرائيل، التي لعبت دور الضحية بسبب السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أمام صور الدمار في غزة”.
هآرتس أشادت بكامالا هاريس “لوضعها الإصبع على الجرح والحديث بجرأة عن ضرورة وقف الصراع وتسويته بإقامة دولة فلسطينية”
ويمضي في قراءة تبعات خطاب ترامب: “عملياً، قال ترامب إن إسرائيل ضعيفة ودولة تابعة للولايات المتحدة. هذا التوجُّه خطِر لدعم حليف فاشل متعلق بالأمريكيين على صعيد الدفاع، وأيضاً الأموال التي لا يحب ترامب تبذيرها. لذلك، وأيضاً لهذا السبب، يجب وقف الحرب فوراً”.
ويشير شاين إلى أن المرشحين ترامب وهاريس يؤيدان التوجّه الذي عاد تحت عنوان “وضع نهاية للحرب” فوراً، وتحدثت هاريس أيضاً عن حق إسرائيل في الوجود الآمن، لكن من دون التطرق إلى القيم المشتركة مع الحليف الديموقراطي.
كذلك يعتبر أن كليهما أيضاً يدعم رؤية دولة فلسطينية، ويريد إزالة موضوع الحرب في الشرق الأوسط من جدول الأعمال، مرجّحاً أن الأمريكيين تعبوا من إسرائيل، ويقول إن ترامب يسخر من الضعفاء، وهاريس تحاول الابتعاد عن “القوة المفرطة” لدى إسرائيل.
ويختتم الأكاديمي الإسرائيلي بالقول إنه يحق لإسرائيل أن يكون لديها قيادة مع رؤية، وليس فقط اعتماداً مضاعفاً على القوة الأمريكية. في سياق متصل، كانت صحيفة “هآرتس” قد أشادت، في افتتاحيتها أول أمس، بهاريس، لوضعها الإصبع على الجرح، وتحدثت بجرأة عن ضرورة وقف الصراع وتسويته من خلال إقامة دولة فلسطينية مقابل الحفاظ على أمن إسرائيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمي إسرائيلي بارز: مقولة واحدة صدرت عن ترامب خلال المناظرة يجب أن تُقلق تل أبيب كثيراً. نعم هذه حقيقة أنتم بدون أمريكا والغرب لا شيء وفي يوم من الأيام سيتم التقييم على أساس المكسب والخسارة هل أنتم مكسب للغرب وأمريكا او خسارة وانا أرى في خلال الخمسة أعوام القادمة الغرب لان يتحملكم أكثر من هذه الأعوام والسبب الاقتصاد الخربان في الغرب الشعوب الأوروبية الان تشتكي وتبكي من الغلاء غلاء لا يطاق ولا يرحم وانتم تعتمدون على كل شيء من معونات وسلاح ومتطوعين من أوروبا وأمريكا انتم تشعلون حروب لا تنتهي ولو تم إيقاف المال والسلاح والمتطوعين من أمريكا والغرب إسرائيل لان تتحمل أكثر من 6 اشهر إسرائيل ستكون في علم الغيب والشعوب الأوربية بعد طوفان الأقصى أصبحت تكرهكم وقبل ذألك ولكن مش على المستوى الموجود حليا وأمريكا وحكومات الغرب بعد الحرب على غزة أصبحت مكروهة ليس من الشعوب العربية والإسلامية فقط بل أيضا من نسبة لا يستهان بها من شعوب الغرب تكره أمريكا وهي الان تعلم وتشعر بكره العالم لها أكثر من أي وقت مضى وترامب يقصد تذكير إسرائيل القادم بدوني خراب عليكم وهنا يقصد معنا مباشر للشعب الإسرائيلي والجزء الاخر للشعب الأمريكي انا او الخراب. وشكرا
جميعهم زباله عفنه
دوله فقط مظهر حتى قوتها العسكرية فاشله ماعدا القوه الجويه ولكن روسيا والصين وكوريا الشماليه جميعهم كابوس اسود على قلب هذا السرطان العفن.
لو اجتمع العرب شهر واحد سوف تنهار أوروبا والغرب وسوف يأتوا زحفا لتقبيل أحذية الامه العربيه والاسلاميه.
نحتاج قائد عربي مسلم أو مسلم غير عربي أبن حلال .
هذا ما نحتاجه.
ولكن الوقت ان شاءالله في صالحنا اذا توقفنا عن التكتلات الحزبيه العفنه المسرطنه لعقول الشباب.
نحتاج
اقتصاد قوي
نحتاج صحه
نحتاج تعليم
نحتاج ضمان اجتماعي لمن يحتاج
نحتاج رعاية الأيتام والارامل والمطلقات وكبار السن
نحتاج مصانع وعقول وتجاره حره بين شعوب الامه العربيه والاسلاميه
نحتاج جيش واحد وسلاح واحد
نحتاج ان نتفق على صلاة واحده ونبي وقرآن ورب واحد
نحتاج جواز سفر واحد الكتب عليه مواطن من دولة العرب والاسلام
نحتاج عمله واحده
نحتاج نهر و ماء من إلى
نحتاج تعليم موحد
نحتاج نشيد وطني واحد وعلم واحد
نحتاج ان نقول نحن عرب ومسلمين
ومرحبا بجميع الاديان في بلاد العرب والمسلمين
نحتاج أخلاق وآداب وبرامج تبني الإنسان العربي
نحتاج قانون وعداله واحده
نحتاج
أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي و خالد بن الوليد وعمر بن عبدالعزيز
أستوقفتني هذه العبارة من أخينا لمن لإسمه بـ عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه
” نحتاج قائد عربي مسلم أو مسلم غير عربي أبن حلال “. فكتبت :
متى أفلَت قوة الدولة الإسلامية ( الخلافة ) عندما ظهر وبدأ في الإنتشار ما يسمى بالفكر العروبي من صيحات ( العرب والمجد العريي والقومية العربية والحضارة العربية ووو ) فظهرت في المقابل النعرات العرقية الأخرى كرد فعل لفعل والنتيجة تفكك الدولة الإسلامية التي كان محور حركتها العنصر العربي حاضرا في اللغة والقرأن والحديث وتراث زاخر في مختلف العلوم والفنون ينطق بالحرف العربي. ولو تمسك العرب بما تمسك سلفهم به من الأخوة الإسلامية والولاء في الدين لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم من ذل وهوان على الناس. صار القريب و البعيد يشفق على موت حيوان أو قطع شجرة أو تدمير حجرة ولا يأبه بإبادة شعب عربي.
نعم صحيح ، انتم بدون امريكا و المانيا النازية و بريطانيا و فرنسا لا تستطيعون الصمود ساعة واحدة أمام شعب فلسطين صاحب الارض و الحق . فأنتم كيان وهمي مصطنع مصيره الزوال و الفناء و مزبلة جهنم
والامر ليس سرا ، دون الدعم الغربي ، اسرائيل لا يمكنها الاستمرار ، وبالاخص بعد الجرائم الحالية في غزة .. اسرائيل رهينة ياستمرار قوة امريكا والناتو
ههها ……؟ كيان مستكبر على جيرانه و وجوده مرتبط بمقولة من رئيس أمريكي ……؟ ههها
عصابة اليهود الأمريكان هم من أوجدوا فكرة طرد اليهود من أوروبا واحلالهم أرض فلسطين أرض ميعاد هلاكهم بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸🤔🚀🐒🚀🐒🚀
لن تعمر هده الكدبة اكثر من 80 سنة حبل الكدب قصير مازالو كما وصفهم القران قوم فساد و علو في الارض يقتلون الاطفال و الشيوخ بوحشيية لا توصف.الهم ارزقنا القدرة للثار و الرد علي هدا المجرم الجبان.قاتل الاطفال
هناك مسلمة لا يريد الاسراييليون الاعتراف بها و هي ان إسرائيل لم تعد موجودة بعد السابع من أكتوبر الفين و ثلاثة. عشرون.و ان الذي يقاتل الان علي الارض و في الجو و في البحر هي الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تدرك ان كل جهودها الحربية و الاستخبارات و السياسية و المالية عادت عليها بنتائج عكسية فوق المنتظر.
اسراءيل لا توءمن بالسلام العادل في فلسطين. اعتقد ان الأمر يتعلق وصمود الشعب الفلسطيني على الارض وافشال مخططات اسراءيل الرامية لدفع الشعب الفلسطيني للنزوح من ارضه. الدول العربية ضعيفة ولا تستطيع الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومعظمها تفكر بكيفية ارضاء الولايات المتحدة الأمريكية والتي لازالت منحازة بشكل صارخ الى جانب اسراءيل. ادعو ابناء العرب والمسلمين الذين يوءمنون بقدسية المسجد الأقصى وارض فلسطين المباركة دفع الحكومات العربية والاسلامية لمطالبة الولايات المتحدة الامريكية للتوقف عن دعم الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي.