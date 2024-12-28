أكاديمي غربي: علينا تعلم الدروس وشطب “تحرير الشام” من قائمة الإرهاب ومساعدة الحكومة السورية الجديدة

واشنطن ـ “القدس العربي”:
نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية مقالا بعنوان “ينبغي على الغرب أن يتعلم من أفغانستان، وأن يشطب هيئة تحرير الشام من قائمة الجماعات الإرهابية، وأن يقيم علاقات مع سوريا” للأكاديمي الكندي جورج موناستيرياكوس، أستاذ القانون غير المتفرغ في جامعة أوتاوا الكندية، الذي أكد أنه على الغرب أن يتعلم من أخطائه بأفغانستان وألا يكررها مع الحكومة الجديدة في سوريا، وأن يكون أكثر براغماتية في سياسته الخارجية مع سوريا من خلال التركيز أكثر على تعزيز مصالحه الإستراتيجية.
وشدد الكاتب على أن واشنطن أنفقت 2.3 تريليون دولار على حربها في أفغانستان، ودفع ما لا يقل عن 2324 عسكريا أمريكيا و3917 متعاقدا و1144 جنديا من قوات التحالف الدولي حياتهم هناك ثمنا باهظا (بزعم) تحويل البلاد إلى ديمقراطية حرة ومزدهرة”.
واشنطن أنفقت 2.3 تريليون دولار على حربها في أفغانستان، ودفع ما لا يقل عن 2324 عسكريا أمريكيا و3917 متعاقدا و1144 جنديا من قوات التحالف الدولي حياتهم هناك ثمنا باهظا (بزعم) تحويل البلاد إلى ديمقراطية حرة ومزدهرة
وأشار موناستيرياكوس إلى أن حركة طالبان أظهرت قدرة على الاستمرار أكثر من التحالف الذي قادته الولايات المتحدة والجيش الأفغاني الذي دربته، وأضحت هي الآن الحكومة الفعلية في بلادها.
وأكد الكاتب على أنه سواء أحب الغرب ذلك أم لا فإن الحركة التي أمضى الحلفاء عقودا من الزمن في محاربتها تتحكم حاليا في المصير السياسي والاقتصادي لما لا يقل عن 43 مليون شخص.
وانتقد موناستيرياكوس الغرب لافتقاره إلى الإرادة السياسية لإزاحة طالبان من السلطة للمرة الثانية، كما أنه لا يستطيع التعامل مع ما يسميها حكومة الأمر الواقع في أفغانستان، فضلا عن التأثير في الأحداث على الأرض أو تشكيلها “لأن طالبان مصنفة جماعة إرهابية”.
ويعتقد أن هذا التصنيف لا يتوافق مع الأهداف التي يريد الغرب تحقيقها في أفغانستان، مضيفا أن هيئة تحرير الشام مدرجة هي أيضا باعتبارها “جماعة إرهابية”.
وفيما نفى قائد “هيئة تحرير الشام” والإدارة الجديدة في سوريا، التي أطاحت بنظام الأسد، أي مقارنة بين الهيئة وطالبان، أكد الكاتب أنه رغم أن الشكوك لها ما يبررها، فإن هيئة تحرير الشام أمضت أكثر من نصف عقد من الزمن وهي تتبنّى نهجا عمليا عقلانيا يتمثل في التخلي عن النزعة “الجهادية العابرة للحدود الوطنية”، وتشكيل حكومة إنقاذ سورية، وبناء تحالف واسع من فصائل المعارضة، والاعتدال في أجندتها الاجتماعية، وتفكيك خلايا تنظيمي القاعدة والدولة في محافظة إدلب.
واعتبر أن الغرب أضاع فرصة إقامة علاقات وجمع معلومات استخباراتية وتطوير إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب مع الفصائل الموجودة في إدلب بسبب تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية. وقال إن هذا أحد الأسباب التي أخطأ الغرب في نهجها تجاه الرئيس المخلوع بشار الأسد في السنوات الأخيرة من حكمه.
وأقر بأن تركيا لم ترتكب الخطأ نفسه، وهو ما جعلها هي -وليست روسيا أو إيران- صاحبة النفوذ الرئيسي في سوريا، وأحد أهم الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط.
“هيئة تحرير الشام” أمضت أكثر من نصف عقد من الزمن وهي تتبنّى نهجا عمليا عقلانيا يتمثل في التخلي عن النزعة “الجهادية العابرة للحدود الوطنية”، وتشكيل حكومة إنقاذ سورية، وبناء تحالف واسع من فصائل المعارضة، والاعتدال في أجندتها الاجتماعية
ويرى أستاذ القانون أن شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب وإقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة من شأنه أن يتيح لمعظم الدول الغربية وجودا دائما في دمشق للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
وبحسب الكاتب فاستكمالا لجهود تركيا، فإنه بإمكان الدول الغربية تقديم يد المساعدة للحكومة السورية في الجوانب المتعلقة بالإصلاحات القانونية والاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإجراء مصالحات بين مختلف الطوائف، وملاحقة جرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد وحزب الله وإيران وروسيا ضد الشعب السوري، وتقديم المشورة للحكومة أثناء صياغتها دستورا جديدا.
وشدد موناستيرياكوس على ضرورة أن يكون الغرب أكثر براغماتية في سياسته الخارجية من خلال التركيز أكثر على تعزيز مصالحه الإستراتيجية، وبدرجة أقل على المسرح السياسي الذي يُعنى بتوظيف الأفكار والمواضيع السياسية عادة من أجل انتقاد منظور سياسي معين أو دعمه.
الخطأ الذي أرتكبته إمريكا في افغانستان هو أنها احتلت بلدًا قبائليًا متخلفًا لا يمثل أي قيمة استراتيجية لها خصوصًا بعد أن أدى المجاهدون دورهم في تفكيك الإتحاد السوفيتي السابق، لذا بعد أن قامت آمريكا بتدمير البنية التحتية لتنظيم القاعدة في افغانستان عام ٢٠٠١ كان ينبغي عليها الانسحاب فورًا و تحسين أجهزة الأمن و الاستخبارات لمنع تكرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أما بالنسبة لسوريا فأن الوضع هناك أكثر تعقيدًا نظرًا لتداخل و تعارض المصالح الاقليمية و الدولية، و لكن بالنسبة لامريكا و إسرائيل كان الهدف الأساسي من إسقاط نظام ألرئيس بشار الأسد هو تفكيك ما يسمى بمحور المقاومة الذي كان يشكل صداعًا مزمنًا لإسرائيل و تحويل سوريا إلى بلد فقير ممزق يتنازعه كثير من المجموعات و الفصائل كل على حسب إنتمائه حتى تستطيع إسرائيل إحتلال و ضم ما تريد من الأراضي حولها لتأمين حدودها و إيجاد عمق استراتيجي لها.
يبدوا أن تلميع الحركات الإرهابية يصبح موضة كما كانت اعتدى الديكتاتوريات تلمع شبيحاتها فما الفرق بين الاثنين الاولى قتلت ودبحت وفجرت واغتصبت وفعلت كل شيء باسم الدين والثانية نكلت وفعلت الا فاعيل الشيطانية بالشعب باسم الشرعية ليس كاتب من إحدى بقاع العالم هو من تألم لما تعرض له السوريين وليس هو من فقد أولاده ليصبح منظرا في من يصبح ارهابي اولا أن التدخل التركي هو نفسه التدخل الإيراني وبالتالي. وجب التصدي لكل هاته الترهات ووضع دستور ديمقراطي شامل لكل الأقليات ومحاكمة كل من تسبب في القتل والتنكيل سواء الآن وفي ما ماضى
من وجهة نظري، أحسن النصيحة، لقيادة الغرب، طالبان وهيئة تحرير الشام، مرجعيتها لغة القرآن وإسلام الشهادتين، بدون إضافة لضمان الكرسي إلى (آل البيت) أو أن يكون (شعب الرّب المُختار) فوق القانون/الشريعة أو فوق معنى المعاني أو فوق خلاصة الحكمة (فلسفة)🤣🤭🫣
بمعنى آخر، لماذا هناك (أزمة) في (الإقتصاد) أو سرقة في أموال (الإيرادات) إلى الدولة من إدارة وحوكمة (خاطئة) في (مصر)؟!
ولماذا مشروع صالح (التايواني) هو (الحل)، لمن يريد إلى دولته عدم (الإفلاس)،
خصوصاً بعد وصول (دونالد ترامب) إلى قيادة إدارة وحوكمة الدولة في (أمريكا) وتغيير رأيه هذه المرة، إلى دعم مفهوم (البتكوين) بالذات، ولماذا؟!😉🤨
🤑🙈🙉🙊🇺🇳📓📟✒️
ماذا عن جرائم نتنياهو في إطار الإبادة الجماعية التي يقودها منذ أكثر من 14 شهرا بدعم من الغرب؟!؟!؟
ماذا عن جرائم نتنياهو في إطار الإبادة الجماعية التي يقودها منذ أكثر من 14 شهرا بدعم من الغرب؟!؟!؟