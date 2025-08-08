أكبر الدول المصدرة لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
Δ
ههه ما يسمى اعتباطا إسرائيل تصدر أشباه الموصلات لعرابتها عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي لا أصدق ذلك أبدا أبدا فأمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا نقطة إلى السطر ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
ههه ما يسمى اعتباطا إسرائيل تصدر أشباه الموصلات لعرابتها عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي لا أصدق ذلك أبدا أبدا فأمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا نقطة إلى السطر ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀