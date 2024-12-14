أكبر حزب معارض في الجزائر يدعو لـ”وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد”

الجزائر: دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ “وضع حد وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد والانخراط في عملية إصلاحات كبرى قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي”.
وقال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني اليوم السبت، إنه بات من الضروري ” تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى التي يشهدها العالم”، داعيا إلى ” تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وبإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه”.
ونوه إلى أن ذلك يتم عبر “تبني وتشجيع الحوار مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد وتعزيز وحدتها وتماسكها”.
واستطرد يقول: “الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. هذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية”.
وذكر أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى “إضعاف أسس المجتمع الجزائري وإلى تغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة”.
وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر/أيلول الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: “يجب أن تشكل درسا لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا”.
ودعا مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع ” الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف”.
وانتقد أوشيش، ما وصفه بـ” نقاشات سامة وخبيثة”، مؤكدا أنه “يقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما يقع أيضا على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة”.
كما اعتبر أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ” لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية ولاستعادة الثقة فيها ولضمان مشاركة مواطناتية فعلية”.
(د ب أ)
كلام موزون و في الصميم لكن هل يلقى اذانا صاغية
هذا الحزب معروف بميوله لكل ما هو فرنسي واوروبي
حزب اسسه ابو الثورة الجزائرية حسين ايت احمد الذى لم يخن ابد الجزائر و الجزائريين.
ارجوك لا تتكلم علي فراغ
هذا الحزب وطني جزائري أصيل وليس نازح من المشرق. مؤسس هذا الحزب هو اب الثورة التحرير. الحسين ايت احمد رحمة الله عليه..
و هل تظن أن الحكام العرب يستفيدون من دروس الديكتاتور يين.
لن يذهبوا الا بثورة شعبية أو انقلاب عسكري أو الموت
إبعاد الجنرالات او ما يسمونه تضليلا بالجيش الشعبي عن السياسة هي الحقيقة التي لايقوى اي شخص او حزب سياسي معارض في الجزائر على ان يبوح بها ويتجرأعلى التصريح بها لان أصحاب البزة العسكرية لن يتسامح معه البتة.
وبالتاي فان التجربة التركية التي أبعد من خلالها اردوغان الجيش عن حراسة النظام العلماني لن تتكرر في الجزائر على الاقل في المستقبل المنظور لان مجرد تذمير الجزائريين بالعشرية السوداء تطرد النوم من جفونهم.
– كل من به رائحة المستعمر الكريهة ، فلا مكان له بيننا ، نعيش في بحبوحة يحسدنا عليها الجيران ، والحمد لله ! !
منذ متى صار هذا الحزب، من اكبر الاحزاب معارضة، هذا الحروب تراه فقط في الانتخابات التشريعية،
كلام مراوغ ليس الاٌ، ، اي حزب كبير هذا؟ التنازل التي تتحدث عنها لجهة واحدة ومعينة مسبقا ، مثل ما كانت تلك التنازلات تخدم جهة معينة واحدة فقط في السابق، لا داعي للمغالطات، من يسعى لرفع راية اخرى غير راية المجاهدين والشهداء، لا ثقة فيه وليس اهلا كي يتحدث عن الوحدة، لأنه لم يجاهد المجاهد ولم يستشهد الشهيد من أجل عرق معين بل من أجل الجزائر والجزائريين الوطنيين، من أجل العربية لغة ومن أجل الإسلام دينا ومن أجل راية الرجال الشرفاء والكرماء ذات الألوان المعروفة عالميا ودوليا، ابيض، احمر واخضر بها نجمة وهلال ومنه من طالب او أراد غير ذلك فهو خائن لأمانة الشهداء ومن خان أمانة الشهداء فهو خائن للوطن ولا امان فيه على الوطن، الجزائر واحدة موحدة وستبقى بإذن الله تعالى دائما واحدة موحدة حب من حب وكره من كره، ربي يحفظ بلادي الجزائر والاوفياء من شعبها وجيشها من الخونة واعداء الوطن والدين و ربي يحفظ رئيس الجزائر تبون ( عمي تبون) والرجال الوطنيين الواقفين لحماية هذه الأرض الطيبة، تحيا الجزائر، سلام لمن يستحق الاحترام ويعرف حق قدره.
هذا كلام يصدر من شخصيات لا علاقة لها بالسياسة وغير معروفين في الساحة السياسية وحزب معروف أصله وميوله الفرنسية لذلك نحن لا نستغرب من مثل هذه التصريحات
الجزائر بلد مستهدف من بعض القوى المتصهينة و اعداء الوطن من الضروري أن يكون هنالك حكم صارم لحماية المكتسبات