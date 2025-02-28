“أكبر فانوس” رمضاني في مصر.. عادة تشع بهجة وتدعم فلسطين- (صور)

مع اقتراب حلول رمضان تتزين شوارع مصر لاستقبال الشهر الكريم، إلا أن منطقة “البراجيل” غربي القاهرة تحتفظ بعادة خاصة منذ 4 عقود، حيث يتم تصميم وتعليق “أكبر فانوس رمضاني في البلاد” وفق ما تصفه وسائل إعلام محلية سنويا.

وبدت الأجواء كرنفالية حيث صاحبت تعليق الفانوس الضخم عروض استعراضية على مسرح خشبي كبير أعده الأهالي احتفاء بهذه العادة السنوية. ويظهر الفانوس على شكل مسجد كبير، وزين أحد جوانبه بكلمة فلسطين.

(الأناضول)