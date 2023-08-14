أكبر مساهم في شركة «شعاع كابيتال» يعتزم بيع حصته

■ دبي – رويترز: قال جاسم الصديقي أكبر مساهم في شركة شعاع كابيتال للاستثمار في البنوك وإدارة الأصول إنه سيتنحى عن منصبه ويبيع حصته في الشركة البالغة 30 في المئة.

وقالت شعاع في إفصاح لسوق دبي المالي إن الصديقي استقال من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وأكملت الشركة العام الماضي طرحا عاما أوليا بقيمة 100 مليون دولار لشركة استحواذ لأغراض خاصة في بورصة ناسداك في نيويورك.

وقال الصديقي في منشور على موقع لينكدإن إنه يترك شعاع ليغزو عالم التكنولوجيا والأبحاث والأوساط الأكاديمية.

وأضاف «تماشيا مع هذا التحول وتطور توجهاتي وجهودي، قررت نقل حصتي في شعاع كابيتال لأمهد الطريق لمساهمين جدد».

وحسب التقرير السنوي للشركة، كان الصديقي يمتلك 29.99 في المئة من شركة شعاع حتى نهاية عام 2022، كما كانت دايركت أكسيس إنفستمنت تمتلك 27.3 في المئة، ويمتلك الباهر للتطوير العقاري 8.32 في المئة، ولم يمتلك أي مساهمين آخرين أكثر من خمسة في المئة في نهاية العام الماضي. ونقلت بلومبرغ نيوز أمس الاثنين عن مصادر مطلعة لم تذكر أسماءها القول إن مساهمين في شعاع، يمتلكون بشكل جماعي أكثر من 50 في المئة، ومن بينهم الصديقي، يتطلعون إلى بيع حصصهم ويجرون محادثات مع مستشارين محتملين. وقالت بلومبرغ إنهم يفضلون البيع لمشتر استراتيجي واحد أو لكونسورتيوم لكنهم قد يقررون عدم بيع حصتهم أو بيع جزء منها فقط.

ولم ترد شعاع بعد على طلب للتعليق.

وتأسست الشركة عام 1979، وقادت العديد من الصفقات الكبيرة في الشرق الأوسط.