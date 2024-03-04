سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أكبر منظمة يسارية في الولايات المتحدة تعلن عن دعمها لحملة عرب ولاية ميشيغان “قاطعوا بايدن” احتجاجاً على حرب غزة

4 - مارس - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أيدت منظمة “الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون (DSA)”، التي تعتبر أكبر جماعة سياسية يسارية في الولايات المتحدة، الأحد، الدفع من أجل التصويت بغير ملتزم  في الانتخابات التمهيدية ليوم الثلاثاء الكبير.

والمقصود من الأصوات “غير الملتزم بها” أن تكون بمثابة احتجاج على رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة. وتعبر الأصوات عن دعم لحزب ما، ولكن ليس لأي مرشح على بطاقة الاقتراع.

ويأتي هذا التأييد بعد أن أيد ما يزيد قليلاً عن 100 ألف ناخب في ميشيغان خط “غير الملتزم” في الانتخابات التمهيدية بالولاية حيث يواجه بايدن ضغوطًا متزايدة من الديمقراطيين لدعم وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.

وكتبت DSA في بيان على موقع X ، تويتر سابقًا، يوم الأحد: “إلى أن تنهي هذه الإدارة دعمها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، سيتحمل جو بايدن مسؤولية رئاسة أخرى لترامب” .

وقالت المجموعة نقلاً عن نسبة المشاركة في حملة التصويت “غير الملتزم بها” في ميشيغان: “بايدن في طريقه لخسارة الانتخابات أمام ترامب ما لم يختر الاستماع إلى الطبقة العاملة في هذا البلد وتغيير المسار”، ” “الهزيمة مؤكدة إذا فشل في القيام بذلك”.

وبقيادة قادة الجالية العربية الأمريكية والناشطين التقدميين، وبدعم من سياسيين بارزين بما في ذلك النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، حشدت حركة “غير الملتزمة” عشرات الآلاف من الديمقراطيين في الولاية الذين يختلفون مع رد بايدن على الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة.

وزاد بايدن الضغط على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وشجع على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، لكنه رفض دعوات المتظاهرين لدعم وقف دائم لإطلاق النار.

وتابعت: “لقد أثبتت “مذبحة الطحين” الوحشية التي وقعت هذا الأسبوع مرة أخرى أن إسرائيل دولة فصل عنصري وحشية وغير إنسانية تحمل إرث 75 عامًا من الإبادة الجماعية والاحتلال”، في إشارة إلى استشهاد أكثر من 100 مدني في غزة هذا الأسبوع “

وقالت :” لقد مات أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن؛ كم سيكون العدد كافيًا لجو بايدن لوقف هذه الحرب؟”

وتقاسمت المجموعة أيضًا الموارد المخصصة للجهود “غير الملتزمة” في واشنطن ومينيسوتا وكولورادو، والتي ستذهب جميعها إلى صناديق الاقتراع في الأسابيع المقبلة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي ، كامالا هاريس، يوم الأحد، إن إسرائيل “ليس لديها أعذار” لوقف “الكارثة الإنسانية” في غزة، وهو أحد أقسى توبيخات الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية.

وأعلن الرئيس بايدن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية جواً إلى غزة مع استمرار المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب.

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  1. يقول مرزوق:
    مارس 4, 2024 الساعة 1:34 ص

    هذا تدخل في الانتخابات الأمريكية يا عرب المهجر. وهل سيكون ترامب الرابح سلفا أفضل من الديمقراطيين؟.

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    1. يقول سمير:
      مارس 4, 2024 الساعة 5:33 ص

      لا يهم إن كان أفضل أو أسوأ. المهم عدم دعم مجرم في الأنتخابات لقوله تعالى ”  وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ”

    2. يقول بيان:
      مارس 4, 2024 الساعة 10:40 ص

      وكيف تكون ممارسة مواطنين اميركيين لحقهم في التصويت وفقا لقناعاتهم تدخل في الإنتخابات الأميركية؟!!

  2. يقول mzn:
    مارس 4, 2024 الساعة 2:52 ص

    It is DSA NOT DCA

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  3. يقول مختار عبدالله:
    مارس 4, 2024 الساعة 3:01 ص

    الجميع يعلم أنه لا يوجد من هو أكثر نفاقاً من الغرب. فهم يشاركون في الإبادة بكل الطرق و يصدرون تصريحاتهم المنافقة التي لا ينخدع لها أحد.

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  4. يقول فصل الخطاب:
    مارس 4, 2024 الساعة 4:57 ص

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار أمريكا في تقريع عصابة عجوز البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 🇵🇸🤕☝️🔥

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  5. يقول منصف:
    مارس 4, 2024 الساعة 6:29 ص

    لا أحد أفضل من الاخر كلهم مجرمون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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