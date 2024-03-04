أكبر منظمة يسارية في الولايات المتحدة تعلن عن دعمها لحملة عرب ولاية ميشيغان “قاطعوا بايدن” احتجاجاً على حرب غزة

واشنطن- “القدس العربي”: أيدت منظمة “الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون (DSA)”، التي تعتبر أكبر جماعة سياسية يسارية في الولايات المتحدة، الأحد، الدفع من أجل التصويت بغير ملتزم في الانتخابات التمهيدية ليوم الثلاثاء الكبير.

والمقصود من الأصوات “غير الملتزم بها” أن تكون بمثابة احتجاج على رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة. وتعبر الأصوات عن دعم لحزب ما، ولكن ليس لأي مرشح على بطاقة الاقتراع.

We’re also proud to endorse Vote Noncommitted CO. Colorado’s Presidential Primary is THIS Tuesday, March 5th. Support @copalestineco by registering for a Vote Noncommitted phonebank this Sunday! 7/ 📞⤵️https://t.co/dTeXBDaOMT pic.twitter.com/9YATe4hSVB — DSA (@DemSocialists) March 3, 2024

ويأتي هذا التأييد بعد أن أيد ما يزيد قليلاً عن 100 ألف ناخب في ميشيغان خط “غير الملتزم” في الانتخابات التمهيدية بالولاية حيث يواجه بايدن ضغوطًا متزايدة من الديمقراطيين لدعم وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.

وكتبت DSA في بيان على موقع X ، تويتر سابقًا، يوم الأحد: “إلى أن تنهي هذه الإدارة دعمها للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، سيتحمل جو بايدن مسؤولية رئاسة أخرى لترامب” .

وقالت المجموعة نقلاً عن نسبة المشاركة في حملة التصويت “غير الملتزم بها” في ميشيغان: “بايدن في طريقه لخسارة الانتخابات أمام ترامب ما لم يختر الاستماع إلى الطبقة العاملة في هذا البلد وتغيير المسار”، ” “الهزيمة مؤكدة إذا فشل في القيام بذلك”.

And finally, we’re excited to endorse Vote Uncommitted WA. Washington’s Presidential Primary is on Tuesday, 3/12. Support @uncommittedwa by phonebanking or textbanking voters up until March 12th: 8/ 📞⤵️https://t.co/upC0JHEBv8 pic.twitter.com/2UG02av2c0 — DSA (@DemSocialists) March 3, 2024

وبقيادة قادة الجالية العربية الأمريكية والناشطين التقدميين، وبدعم من سياسيين بارزين بما في ذلك النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، حشدت حركة “غير الملتزمة” عشرات الآلاف من الديمقراطيين في الولاية الذين يختلفون مع رد بايدن على الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة.

وزاد بايدن الضغط على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وشجع على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، لكنه رفض دعوات المتظاهرين لدعم وقف دائم لإطلاق النار.

وتابعت: “لقد أثبتت “مذبحة الطحين” الوحشية التي وقعت هذا الأسبوع مرة أخرى أن إسرائيل دولة فصل عنصري وحشية وغير إنسانية تحمل إرث 75 عامًا من الإبادة الجماعية والاحتلال”، في إشارة إلى استشهاد أكثر من 100 مدني في غزة هذا الأسبوع “

وقالت :” لقد مات أكثر من 30 ألف فلسطيني حتى الآن؛ كم سيكون العدد كافيًا لجو بايدن لوقف هذه الحرب؟”

وتقاسمت المجموعة أيضًا الموارد المخصصة للجهود “غير الملتزمة” في واشنطن ومينيسوتا وكولورادو، والتي ستذهب جميعها إلى صناديق الاقتراع في الأسابيع المقبلة.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي ، كامالا هاريس، يوم الأحد، إن إسرائيل “ليس لديها أعذار” لوقف “الكارثة الإنسانية” في غزة، وهو أحد أقسى توبيخات الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية.

وأعلن الرئيس بايدن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستقوم بإسقاط المساعدات الإنسانية جواً إلى غزة مع استمرار المفاوضات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب.