أكبر منظمة يسارية في الولايات المتحدة تعلن عن دعمها لحملة عرب ولاية ميشيغان “قاطعوا بايدن” احتجاجاً على حرب غزة

واشنطن- “القدس العربي”: أيدت منظمة “الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكيون (DSA)”، التي تعتبر أكبر جماعة سياسية يسارية في الولايات المتحدة، الأحد، الدفع من أجل التصويت بغير ملتزم في الانتخابات التمهيدية ليوم الثلاثاء الكبير.

والمقصود من الأصوات “غير الملتزم بها” أن تكون بمثابة احتجاج على رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة. وتعبر الأصوات عن دعم لحزب ما، ولكن ليس لأي مرشح على بطاقة الاقتراع.

We’re also proud to endorse Vote Noncommitted CO. Colorado’s Presidential Primary is THIS Tuesday, March 5th. Support @copalestineco by registering for a Vote Noncommitted phonebank this Sunday! 7/

📞⤵️https://t.co/dTeXBDaOMT pic.twitter.com/9YATe4hSVB

— DSA (@DemSocialists) March 3, 2024