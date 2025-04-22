أكبر نقابة في المغرب تدعو إلى زيادة أجور العمّال

الرباط: طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء، بزيادة أجور العمّال “بما يتلاءم وارتفاع الأسعار”.

جاء ذلك في بيان للاتحاد، أكبر نقابة في المملكة، بعد انتهاء أولى جلسات الحوار بين النقابات والحكومة.

وقال الاتحاد، في البيان، إنه طالب خلال لقائه برئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار أولى جلسات الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية، “بزيادة عامة في الأجور، بما يتلاءم وارتفاع الأسعار”.

كما طالب بـ”تعديلات قانونية لتحسين وضعية العمّال”، وفق البيان دون إيضاحات.

ولم يصدر حتى الساعة 21:35 ت.غ تعقيب من الحكومة المغربية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 45 مليار درهم ( 4.5 مليارات دولار).

وأفادت آنذاك بزيادة أجر كل موظف في القطاع العام بقيمة ألف درهم (100 دولار)، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 10 في المئة.

ويهدف الحوار بين النقابات والحكومة إلى بحث قضايا ومطالب العمّال، ومنها الأجور والقوانين المنظمة للعمل مثل قانون الإضراب وقانون النقابات.

(الأناضول)