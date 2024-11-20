“أكثر ما يُخاف منه على إسرائيل هو ترامب”.. لفريدمان: ماذا عن الديمقراطيين وإبادة غزة؟

بعد مرور يومين على الانتخابات الأمريكية، قامت آيلانا ديان بإجراء مقابلة مع كاتب الأعمدة في “نيويورك تايمز” توماس فريدمان. وقال في هذه المقابلة إن “أكثر شيء يُخاف منه على إسرائيل هو ترامب، الذي سيقول لبيبي ببساطة “افعل كل ما تريد: ضم هذا، وحافظ على ذلك واحتل هناك؛ وعندها تصبح إسرائيل مع 7 ملايين يهودي، الذين سيحتلون في نهاية المطاف أكثر من 7 ملايين عربي”.

فريدمان لم يفسر، وديان لم تسأل. كيف يختلف المستقبل الذي وصفه عن الوضع الموجود الآن في إسرائيل – فلسطين. عملياً، وصف مستقبل نظري بائس لا صياغة دقيقة فيه لواقع حقيقي معروف. مع نفي الواقع، وصف فريدمان ما أصبحت عليه إسرائيل الآن – ومنذ فترة طويلة: واقع ثابت، يسيطر فيه 7 ملايين يهودي ويستغلون ويسلبون حقوق 7 ملايين فلسطيني؛ أي أبرتهايد.

فريدمان محلل حصل على جوائز كثيرة، ومقرب من الرئيس بايدن، وأحياناً يعمل كصوته غير الرسمي. أما ديان فهي من المراسلين المقدرين في إسرائيل. مع ذلك، تحدثا عن أمور لا يمكن وصفها إلا بالهراءات – هذا الأمر تم التعامل معه كمقابلة معقولة بين مراسلين جيدين، ليبراليين ويؤيدان الديمقراطية، ولا يؤيدان أشخاصاً سيئين مثل نتنياهو أو ترامب، الأمر الذي أوصلنا إلى ميتشغان، التي تأسست فيها هذه السنة حركة “غير ملزمين” احتجاجاً على علاقة إدارة بايدن بالحرب والطريقة التي خدمت فيها الولايات المتحدة القتل الجماعي للفلسطينيين وتدمير غزة. هذه الحركة طلبت من مؤيديها التصويت بـ “غير ملزمين” في الانتخابات المبكرة، لإظهار تحفظ من إدارة بايدن، وفي الوقت نفسه المطالبة في اعتبار الولايات المتحدة الفلسطينيين بشراً، وحمايتهم من القتل والتجويع والتطهير العرقي.

مصوتو “غير ملزمين” يشيرون إلى عدد كبير من تصريحات بايدن وأنتوني بلينكن، التي عبرت عن التزام عالمي بحقوق الإنسان. وكان يمكنهم العودة أربع سنوات إلى الوراء، إلى وعد بايدن بالتصرف بشكل مختلف جوهرياً عن سلفه ترامب، وكان يمكنهم اقتباس خطاب افتتاحي لوزير الخارجية بلينكن، الذي أشار إلى العلاقة بين الديمقراطيات القوية وحقوق الإنسان وإمكانية منع صعود زعماء ديكتاتوريين.

الوعود شيء والواقع شيء آخر. عملياً، إدارة بايدن لم تلتزم بهذه القيم. الديمقراطيون مكنوا إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب فظيعة، في الوقت الذي يسلحونها ويدعمونها. حتى “الإنذار” الأخير لم يقدم أي شيء باستثناء نموذج آخر يشير إلى مدى عدم التزام الإدارة الأمريكية بالقيم التي أقسمت باسمها. انتهى الإنذار بعد 30 يوماً، ولم تتم الموافقة على أي طلب فيه. ولكن، ما هي الخطوات التي تتخذ ضد إسرائيل رداً على ذلك؟ لا شيء.

السناتور بيرني ساندرز قال: “يجب عدم الدهشة والمفاجأة من أن يكتشف الحزب الديمقراطي الذي تخلى عن طبقة العمال، أن هذه الطبقة تخلت عنه”. هذه الأقوال الدقيقة صحيحة ليس فقط في سياق الاقتصاد. فإذا كان الحزب لا يلتزم بناخبيه أو القيم المعلنة، فلماذا سيلتزم به أحد.

الجمهور يرى ما وراء الأكاذيب الليبرالية ويرفضها. والنتيجة، رئيس ديكتاتور. مع ذلك، بقينا مع تحذير من مستقبل قد تفعل فيه إسرائيل ما تريد، في حين أنها في الواقع تفعل ما تشاء أصلاً، مع سياسيين ليبراليين لا يلتزمون بحقوق الإنسان، الذين تتكرر أقوالهم من قبل صحافيين ليبراليين لا يلتزمون بالوقائع. مع كلمات سامية، لكن عملياً، هراءات وجرائم حرب.

حجاي العاد

هآرتس 20/11/2024