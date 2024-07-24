أكثر من ربعهم أطفال.. استشهاد 589 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن حصيلة الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 589 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

وقالت الوزارة: “589 شهيداً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأشارت في بيان إلى أن “من بين الشهداء 142 طفلا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة “استشهاد 3 فلسطينيين في طوباس وطولكرم (شمال)، ومخيم قلنديا شمالي القدس”.

ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء عددا من الاقتحامات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، اعتقل خلالها فلسطينيين.

(الأناضول)