أكثر من ربعهم أطفال.. استشهاد 589 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن حصيلة الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 589 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.
وقالت الوزارة: “589 شهيداً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي”.
وأشارت في بيان إلى أن “من بين الشهداء 142 طفلا”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة “استشهاد 3 فلسطينيين في طوباس وطولكرم (شمال)، ومخيم قلنديا شمالي القدس”.
ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء عددا من الاقتحامات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، اعتقل خلالها فلسطينيين.
(الأناضول)
يا أهل الضفة الأعزاء، خدوا العبرة من إخوانكم في غزة وواجهوا المحتل، فهو لا يعرف إلا لغة القوة و الله ناصركم بإذنه.
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀