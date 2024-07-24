سياسة | عربي | فلسطين

أكثر من ربعهم أطفال.. استشهاد 589 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

24 - يوليو - 2024

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رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، أن حصيلة الشهداء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 589 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

وقالت الوزارة: “589 شهيداً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأشارت في بيان إلى أن “من بين الشهداء 142 طفلا”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة “استشهاد 3 فلسطينيين في طوباس وطولكرم (شمال)، ومخيم قلنديا شمالي القدس”.

ونفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء عددا من الاقتحامات طالت مدنا وبلدات بالضفة الغربية، اعتقل خلالها فلسطينيين.

(الأناضول)

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  1. يقول محمد الزين - قسنطينة -:
    يوليو 24, 2024 الساعة 9:26 ص

    يا أهل الضفة الأعزاء، خدوا العبرة من إخوانكم في غزة وواجهوا المحتل، فهو لا يعرف إلا لغة القوة و الله ناصركم بإذنه.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 24, 2024 الساعة 11:20 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم شهداء فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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