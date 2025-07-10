أكثر من عشرة أطفال يفقدون أطرافهم في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: أصيب عدد من الأطفال بجروح بليغة، وفقد أكثر من عشرة منهم أطرافهم، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساء الخميس منزلا مأهولا بالنازحين بالقرب من مدرسة أبو عاصي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، جرى نقل جميع الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، في وقت وصف شهود عيان المشهد بـ”المفجع” وسط محاولات حثيثة لإنقاذ حياة الأطفال المصابين.

وتأتي هذه الغارة في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أسابيع، ما أسفر عن سقوط أعداد متزايدة من الضحايا بين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

View this post on Instagram A post shared by Nahed_hajjaj | ناهض حجاج (@nahed_hajjaj99)