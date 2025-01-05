أكثر من عُشر سكان غزة قتلوا أو أصيبوا أو غادروا القطاع منذ شن حرب الإبادة

غزة ـ «القدس العربي»: تظهر الأرقام الفلسطينية الرسمية أن نحو 2,5 في المئة من مجمل سكان قطاع غزة قتلوا أو فقدوا وفي عداد المتوفين، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023.

كما أن أكثر من عشر السكان، (حوالي 12٪) أصابهم ضرر كبير مباشر، فقتلوا أو فقدوا أو أصيبوا بجراح وإعاقات، وغادر منهم نحو مئة ألف حسبما ذكر هذا الرقم الأخير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويأتي هذا فيما استمرت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الدامية على القطاع غزة، وتعمدت قوات الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية، تدمير العديد من المربعات والمباني السكنية في مناطق التوغل البري.

وفاق عدد شهداء الأمس الـ18 شهيدا حتى وقت كتابة هذا التقرير، حسب ما ذكرته مصادر طبية لشبكة “الجزيرة”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و208 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزع الشهداء والمصابون أمس في مناطق شمال قطاع غزة ووسطه ومدينة غزة ومناطق الجنوب، باستهداف مباشر لمراكز إيواء النازحين.

ونشر جهاز الدفاع المدني مشاهد أثناء إنقاذ طواقمه طفلة وانتشال شهيد من ركام منزل عائلة “زهد” الذي دمره الاحتلال فوق أهله في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، حيث ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي طالت العائلة جراء استهداف منزلها ليل السبت إلى 11 شهيدا، بينهم أطفال ونساء.

ميدانيا، أصيب جندي إسرائيلي من لواء غفعاتي بجروح خطيرة شمال غزة حسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال إن ذلك حدث خلال معركة في شمال قطاع غزة الأحد.

وأعلنت فصائل مقاومة فلسطينية في قطاع غزة تنفيذها عمليات ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في القطاع الأحد.

وقالت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لـ”حركة الجهاد الإسلامي”، إن مقاتليها نفذوا عملية نوعية مشتركة مع مقاتلي “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الذراع العسكري لـ”حركة المقاومة الإسلامية” “حماس”، “بعد أن اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود للاحتلال بالأسلحة والقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح، ولاحقوا أحد الجنود الذي فر من المكان وأجهزوا عليه من المسافة صفر غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأحد، إن جندي احتياط إسرائيلي مطلوب في البرازيل، تمكن من الفرار بعد إصدار القضاء أمرا بالتحقيق معه، للاشتباه في تورطه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وحذر الجيش الإسرائيلي بعض عناصره من احتمال اعتقالهم خارج البلاد.