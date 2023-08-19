أكثر من مليون طفل عراقي محرومون من حقوقهم

بغداد: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، أن 1ر1 مليون طفل عراقي محرومون من حقوقهم.

ونقل موقع “السومرية نيوز” اليوم عن المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قوله إنَّ “أطفال العراق شأنهم شأن بقية أقرانهم في دول العالم ينبغي أن يعيشوا طفولتهم وأن يتمتعوا بأجواء اللعب والتعليم بدلاً من سوقهم للعمل في ميادين تغمط حقهم وتعمق من مستويات الحرمان، لاسيما في شرائح المجتمع الفقيرة”.

وأضاف الهنداوي أنه على الرغم من أنَّ نسبة عمالة الأطفال في العراق التي تصل إلى 7% تعد منخفضة، إلا أنَّ هذا يعني أنّ 1ر1 مليون طفل محرومون من حقوقهم.

ولفت إلى أنَّ دراسات مختلفة شخصت أنَّ الأطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، لاسيما في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء.

وأوضح الهنداوي أنه ينبغي أن يتمتع الأطفال بطفولتهم وأن تصان حقوقهم ليس في التعليم والصحة فحسب، بل حمايتهم من العنف الذي يواجهونه سواء من ذويهم أو من المؤسسة التعليمية أو من المجتمع.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مؤخراً أن أكثر من 9 آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في العراق منذ عام 2008، داعية إلى ضرورة تفعيل القوانين الدولية النافذة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.

( د ب أ )