أكثر من 1.5 مليون مسلم يبدأون مناسك الحج وسط حرارة عالية وإجراءات مشددة

مكة المكرمة: وصل أكثر من مليون ونصف مليون مسلم إلى مكة المكرمة، إيذانا بانطلاق أول أيام مناسك الحج الأربعاء، في ظل درجات حرارة مرتفعة، وإجراءات صارمة لمنع الحج غير النظامي تفاديا لكارثة العام الماضي التي أودت بأكثر من ألف شخص.

وأفادت وزارة الحج السعودية الأربعاء بوصول ما يزيد عن 1,5 مليون حاج هذا العام من خارج المملكة.

وشهد موسم الحج هذا العام تعزيز الإجراءات الوقائية من الحرّ، بعدما سُجّلت في موسم العام الماضي 1301 حالة وفاة، مع وصول درجات الحرارة إلى 51,8 مئوية، وفق السلطات السعودية.

ووصف علاء الرفاعي، وهو حاجّ من العراق، ما رآه وقتها قائلا “شاهدت الناس العام الماضي بأمّ عيني، وأنا قادم من جسر الجمرات، كانوا متوفّين على الأرض”.

وأضاف “العام الماضي كان الحر شديدا والناس افترشت الطرق، لكن هذه السنة الطرق فارغة”.

ووصلت معدلات الحرارة الأربعاء إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفق المركز الوطني للأرصاد.

ويتوجّه الحجاج في “يوم التروية” وهم يرتدون ملابس الإحرام البيضاء، إلى مكة لأداء طواف القدوم الذي يتضمن الدوران سبع مرات حول الكعبة في باحة المسجد الحرام.

وقالت ختام (63 عاما)، وهي حاجّة فلسطينية من غزة، “قبل الحج، كنت أشاهد المسجد الحرام على التلفزيون طول اليوم”.

وأضافت واصفة شعور القدوم إلى الحج “تشعر أنك انفصلت عن الدنيا”.

فيما قالت ريم الشغري (35 عاما)، وهي سعودية تؤدي الحج للمرة الأولى “أنا سعيدة للغاية، إنه شعور رائع”.

وبدأ الحجاج بالوصول في حافلات إلى مشعر منى بعد ظهر الثلاثاء، حيث استقبلهم المنظمون بالقهوة والتمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج غسان النويمي في مؤتمر صحافي الأربعاء، “نتوقع وصول أكثر من مليون حاج إلى مشعر منى بنهاية مساء اليوم”.

إجراءات جديدة

وأعلنت السلطات تجنيد أكثر من 250 ألف موظف، وتنسيق بين أكثر من 40 جهة حكومية، لمواجهة موجات الحرّ المحتملة، وفق ما أفاد وزير الحج توفيق الربيعة الأسبوع الماضي.

ومن بين الإجراءات، زيادة المساحات المظللة بـ50 ألف متر مربع، وانتشار آلاف من الطواقم الطبية، وتوفير أكثر من 400 وحدة تبريد.

وأكّد إبراهيم بن صالح المزيني، المدير العام لشركة “الفرقان” لتنظيم رحلات الحج، نجاح حملات التوعية التي أطلقتها السلطات.

وقال المزيني “المشهد في منى هذا العام مختلف تماما، لاحظنا أن معظم الحجاج التزموا بخيامهم بدلا من تعريض أنفسهم لأشعة الشمس”.

وتُعدّ منظومة التبريد داخل الحرم المكّي الأكبر من نوعها في العالم، ويتم تنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات يوميا، وفق التلفزيون السعودي الرسمي.

وأقامت السلطات ممرات مُبرّدة للمشاة، بما فيها مسار اكتمل حديثا بطول أربعة كيلومترات يؤدي إلى جبل عرفات.

كما تستعين السلطات هذا العام بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة تدفّق الحشود وتحليل البيانات والصور، بما يشمل فيديوهات تلتقطها طائرات مسيّرة جديدة بهدف تعزيز الإدارة الميدانية للحشود في مكة.

وكانت معظم الوفيات في موسم الحج الماضي من بين الحجاج غير النظاميين الذين لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الخيام المكيفة ووسائل النقل المبرّدة.

وقبيل الموسم الحالي، شنّت السلطات حملة واسعة ضد الحج غير النظامي، تضمّنت مداهمات متكررة، ومراقبة عبر طائرات مسيّرة، وإرسال تنبيهات نصية.

وفي شوارع مكة، وضعت السلطات على لوحات إعلانية كبيرة لافتة كُتب عليها بخط عريض “لا حج بلا تصريح”.

ويُمنح تصريح الحج وفق نظام الحصص الوطنية، ويُوزّع عادة عبر قرعة. لكن التكاليف المرتفعة تدفع بعض الراغبين إلى أداء المناسك من دون تصاريح رسمية، ما يعرّضهم لخطر التوقيف والترحيل.

ويواجه المخالفون المحتملون غرامات كبيرة، إضافة إلى حظر دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وشهد الحج في العقود الأخيرة حوادث مأساوية، أبرزها في العام 2015 حين أدى تدافع خلال رمي الجمرات في منى قرب مكة، إلى مقتل نحو 2300 شخص، في أسوأ كارثة يشهدها موسم الحج.

وتُشكّل مناسك الحج والعمرة مصدر دخل كبير للسعودية، التي تضمّ أقدس المواقع الإسلامية في مكة والمدينة، وتحقق منها مليارات الدولارات سنويا.

(أ ف ب)