أكثر من 19 ألف محتوى عبري يحرّض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين على منصة “إكس”

الناصرة- “القدس العربي”:

حتى مساء الأربعاء، رصد حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي من مقره في حيفا داخل أراضي 48، أكثر من 19 ألف محتوى يحرض على الكراهية والعنف باللغة العبرية، على منصة إكس، ابتداء من اليوم الأول لعملية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر الجاري.

وبحسب تحقيق مركز “حملة” أُغرقت منصات التواصل الاجتماعي بخطابات عنف وكراهية ضد الفلسطينيين، وتستمر بالازدياد حتى اللحظة، تضمنت الحالات التي تم رصدها أنواعا مختلفة من المحتوى الضار بلغت 50% منها خطابات الكراهية، و30% ادعاءات مضلّلة، بالإضافة إلى خطابات العنف والتحريض.

وقد حملت التغريدات طابعا سياسيا بنسبة 48%، وطابعا عرقيا بنسبة 32%، وتنوعت باقي الحالات بين العنصرية الجندرية والعنصرية الدينية. بالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة 357 توجهاً لانتهاكات مختلفة عبر منصة حُر- المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية، حتى مساء الأربعاء، شمل ذلك 128 حالة تقييد على حسابات ومحتوى ناشطين فلسطينيين ومناصرين للقضية الفلسطينية، 229 خطاب كراهية وتحريض استهدف بشكل كبير سكان قطاع غزة، ودعا إلى حرق وتدمير القطاع وقتل سكانه.

ويؤكد مركز حملة أنه ما زال يعمل جاهداً على رفع جميع الانتهاكات لشركات التواصل الاجتماعي وتمكن من إزالة الكثير منها حتى الآن. وكذلك، وثّق مركز حملة انقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت في الغالبية الساحقة لقطاع غزة منذ يوم السبت الماضي نتيجة استهداف إسرائيل للبنية التحتية لشركات الاتصالات والكهرباء في القطاع، يأتي ذلك بعد القصف الإسرائيلي لبرج وطن المركز الرئيسي لمكاتب مزودي خدمات الإنترنت والمبنى الرئيسي لشركة بالتل للاتصالات، وقطع الكهرباء.

ويؤكد “حملة” أن الحكومة الاسرائيلية تستغل الأجواء الدولية الحالية لاستمرار ضغطها على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربة الرواية الفلسطينية، وإسكات الأصوات النقدية لسياساتها، حيث يتعرض المحتوى الفلسطيني والمناصر للحقوق الفلسطينية للحذف والتقييد بشكل مستمر، بجانب انتشار الأخبار الكاذبة وغير الموثوقة والتي تنتشر بشكل متزايد خلال فترات الأزمات.

ودعا نديم ناشف، مدير مركز حملة، شركة إكس إلى اتخاذ إجراءات فعّالة وجادة لإزالة محتوى خطابات الكراهية والتحريض من على منصتها، قائلا: “من الممكن أن تُترجم هذه التغريدات، التي صنفت كخطاب كراهية وتحريض، إلى اعتداءات وهجمات حقيقية على أرض الواقع ضد الفلسطينيين، كما حدث سابقاً من تحريض على نفس المنصة، الذي أدى الى هجمات منظمة من قبل المستوطنين الإسرائيليين على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وقبل ذلك في أيار 2021 بالقدس والمدن الساحلية.